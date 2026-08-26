Lanús Gobierno constituyó la Mesa Multiagencial Local del Programa Provincial Entramados con la finalidad de fortalecer las políticas para prevenir el delito y acompañar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que infringen la Ley Penal o se encuentren en riesgo de hacerlo.

El evento tuvo lugar en el Auditorio Hugo del Carril del Palacio Municipal y fue encabezado por la jefa de Gabinete, Nadia Burgos, quien estuvo acompañada el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Lisandro Pellegrini; la secretaria de Desarrollo Social, Eugenia Meana, entre otros funcionarios y funcionarias del Ejecutivo Municipal; integrantes del sistema judicial, de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil.

La Mesa está conformada por representantes del Municipio, la Provincia, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad e instituciones comunitarias, con el objetivo de articular conjuntamente para brindar una respuesta integral. Después de haber realizado un diagnóstico, una línea de base y definir la hoja de ruta, comenzó la implementación del Programa que incluye acompañamiento social, asistencia en salud, terminalidad educativa y formación para el trabajo.

Cabe resaltar que Entramados se creó en abril de 2025 y pone énfasis en la coordinación de políticas públicas, además de que toma como punto de partida la trayectoria y el conocimiento de los municipios y sus comunidades.