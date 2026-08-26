El sábado 29/8 a las 19.30, se va a proyectar el documental “La maldición del Sauce”, en el espacio cultural ubicado en Av. Mitre y Castelli, a pocas cuadras del centro de la Ciudad.

La película, dirigida por las quilmeñas Magu Borzi y Maru Natalucci, explora la identidad quilmeña como un acto de elección, más allá del territorio de nacimiento. Durante 60 minutos, el documental narra cómo pertenecer al conurbano se construye con afecto, historias compartidas y decisiones de vida.

La entrada será con modalidad “a la gorra”, habrá pintura en vivo a cargo de la muralista quilmeña Camila Constantino y al finalizar la proyección, habrá un debate en el que participarán las directoras.

Luego continúan las propuestas artísticas a cargo del Centro Cultural, con un “micrófono abierto” y barra a precios populares.

Hagan Lío abrió sus puertas en diciembre de 2025 y ofrece talleres culturales semanales para infancias, adolescencias y adultxs, además de diversas propuestas cada fin de semana.