Este mediodía, a las 12:30, un ladrón de cables quedó electrocutado y se salvó de milagro, aunque con serias lesiones, en pleno centro de Quilmes.

El insólito hecho de inseguridad sacudió al SushiClub de Quilmes Centro cuando un delincuente llegó al local y, a cara descubierta, intentó robar los cables de luz. En la maniobra destrozó toda la instalación, rompió las térmicas y el pilar, pero no logró concretar el robo.

Tras el ataque, el propietario tuvo que rehacer por completo la instalación eléctrica y cambiar las térmicas.

Pero lo más increíble ocurrió después: el mismo ladrón regresó al rato para intentar robar por segunda vez.

"Me dejó todo roto. No se los pudo robar. Vinimos, arreglamos todo, cambiamos las térmicas. Al rato vino y se lo quiso afanar de vuelta", relató la víctima, quien al momento de brindar su testimonio se encontraba realizando la denuncia policial.

El sujeto quedó tendido en el piso, muy lastimado producto de la descarga eléctrica, y fue reducido hasta la llegada del personal policial.

El robo de cables es una modalidad delictiva que viene creciendo con fuerza en todo el Conurbano y que en Quilmes ya deja a comercios y vecinos sin servicio durante horas.