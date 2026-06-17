Una organización delictiva integrada por tres hombres intentó perpetrar un robo en una sede de la empresa AySA, pero fue desarticulada gracias al *Monitoreo Municipal del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ)*. El procedimiento coordinado fue posible gracias al soporte tecnológico y al seguimiento en tiempo real efectuado por los operadores de las cámaras de seguridad de la *Secretaría de Seguridad del Municipio.
El episodio se desencadenó cuando los operadores del CEQ detectaron, a través de los dispositivos de videovigilancia urbana, el ingreso forzado de un sospechoso a un establecimiento de la firma proveedora de agua en el cruce de las calles Alsina y Moreno. De inmediato, móviles del *Comando de Patrullas* acudieron al lugar y sorprendieron in fraganti dentro del inmueble a Sergio D. (33), quien agredió físicamente a los uniformados antes de ser reducido. En su poder se incautó un bolso técnico con herramientas de mano, guantes y un teléfono celular.
En paralelo, el relevamiento de las cámaras perimetrales del municipio permitió determinar que el delincuente había arribado al sitio a bordo de un automóvil Fiat Palio negro que funcionaba como apoyo logístico. Mediante el seguimiento de las cámaras, el vehículo fue localizado estacionado a pocas cuadras, en la intersección de Gaboto y Rivadavia. Efectivos de la *Policía Local (UPPL)* cercaron el coche y aprehendieron a su conductor, Jeremy L. (40), hallando dentro otros dos bolsos con un arsenal de efracción que incluía *una amoladora, un taladro, discos de corte y barretas.
Finalmente, la continuidad del monitoreo municipal alertó que un tercer integrante de la banda había descendido del auto caminando a pie momentos antes del arribo policial. Tras aportarse la descripción física y la dirección de fuga, los agentes desplegados en la zona interceptaron y redujeron al sospechoso en la esquina de Brandsen y General Paz, identificándolo como un menor de 16 años, Benjamín F.
El video donde detuvieron un intento de toma en el ex edificio de AySA en Quilmes Centro
Una organización delictiva integrada por tres hombres intentó perpetrar un robo en una sede de la empresa AySA, pero fue desarticulada gracias al *Monitoreo Municipal del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ)*. El procedimiento coordinado fue posible gracias al soporte tecnológico y al seguimiento en tiempo real efectuado por los operadores de las cámaras de seguridad de la *Secretaría de Seguridad del Municipio.