Una organización delictiva integrada por tres hombres intentó perpetrar un robo en una sede de la empresa AySA, pero fue desarticulada gracias al *Monitoreo Municipal del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ)*. El procedimiento coordinado fue posible gracias al soporte tecnológico y al seguimiento en tiempo real efectuado por los operadores de las cámaras de seguridad de la *Secretaría de Seguridad del Municipio.

El episodio se desencadenó cuando los operadores del CEQ detectaron, a través de los dispositivos de videovigilancia urbana, el ingreso forzado de un sospechoso a un establecimiento de la firma proveedora de agua en el cruce de las calles Alsina y Moreno. De inmediato, móviles del *Comando de Patrullas* acudieron al lugar y sorprendieron in fraganti dentro del inmueble a Sergio D. (33), quien agredió físicamente a los uniformados antes de ser reducido. En su poder se incautó un bolso técnico con herramientas de mano, guantes y un teléfono celular.

En paralelo, el relevamiento de las cámaras perimetrales del municipio permitió determinar que el delincuente había arribado al sitio a bordo de un automóvil Fiat Palio negro que funcionaba como apoyo logístico. Mediante el seguimiento de las cámaras, el vehículo fue localizado estacionado a pocas cuadras, en la intersección de Gaboto y Rivadavia. Efectivos de la *Policía Local (UPPL)* cercaron el coche y aprehendieron a su conductor, Jeremy L. (40), hallando dentro otros dos bolsos con un arsenal de efracción que incluía *una amoladora, un taladro, discos de corte y barretas.

Finalmente, la continuidad del monitoreo municipal alertó que un tercer integrante de la banda había descendido del auto caminando a pie momentos antes del arribo policial. Tras aportarse la descripción física y la dirección de fuga, los agentes desplegados en la zona interceptaron y redujeron al sospechoso en la esquina de Brandsen y General Paz, identificándolo como un menor de 16 años, Benjamín F.