“Este edificio era parte de un contrato tripartito, entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Bueno, una parte se retiró. La parte que no cree en la educación pública, la parte que no cree que nuestros pibes y nuestras pibas merecen soñar con un futuro mejor. La parte que no cree que la obra pública sea darle dignidad a los estudiantes y a los docentes que habitan los espacios. Esa parte se retiró, y es la parte del Estado Nacional. La Gobernación y el Municipio, con muchísimo esfuerzo lo pudimos llevar adelante. Cuenten con nosotros, con esta gestión municipal que quiere seguir trabajando por el bienestar de todos los quilmeños y quilmeñas”, expresó Mieri, que estuvo acompañada por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi y la secretaria de Educación y Cultura, Evangelina Ramírez.

Por su parte, señaló: “Nuevamente, aquí en Quilmes, compartiendo la alegría de dar final a una etapa de una obra que va a mejorar la tarea cotidiana en una escuela. Para nosotros, eso es un aspecto clave de la política educativa de la provincia, que, además, es posible en la medida en que tenemos fuertes acuerdos con el Municipio respecto a la importancia de la educación pública”.

A su vez, el director de la EES Nº 8, César Martínez contó: “Este momento es muy emotivo, todas las esperas en algún momento tienen su fruto. Ahora comenzamos una nueva etapa, cuando todos decían que no se iba a poder construir, Provincia y Municipio se cargaron este proyecto al hombro. Este es el sueño cumplido de posibilitar mejores aprendizajes para todos los alumnos así que agradezco a las autoridades y agradezco la espera paciente de los docentes y los estudiantes”.

Los trabajos permiten conectar el nuevo edificio del establecimiento con el antiguo e incluyen además 3 dependencias con su respectivo mobiliario, aires acondicionados frío-calor, un bloque sanitario para estudiantes y un sector de oficina y sanitarios para docentes.

La obra de la EES Nº 8 formaba parte de un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Municipio que fue abandonado por el Gobierno nacional. En agosto de 2025, el Municipio retomó los trabajos junto a la Provincia en el marco del Programa de Infraestructura Educativa 2025-2027 (PIE), para avanzar con el reemplazo del edificio de la escuela.

Esta inauguración corresponde a la primera etapa del proyecto. En una próxima instancia se prevé la finalización de otras 6 aulas, que permitirán completar las 10 nuevas aulas y concretar el traslado integral de la Escuela Secundaria Nº 8 al nuevo edificio. La obra abarca 385 m² cubiertos.

Participaron también de la actividad la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra; los directores generales de Educación, Leonardo Casazza y de Infraestructura, Santiago Brardinelli; el inspector regional, Pablo Vinuesa; su par distrital, Florencia Elvino; el presidente del Consejo Escolar (HCE), Gustavo Lappano.