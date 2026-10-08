En las últimas horas trascendió en las más altas esferas locales el desplazamiento de los referentes quilmeños que responden al nuevo dirigente ferraresista y Defensor Adjunto Bonaerense, Angel Domingo García.

La noticia en sí corrió como reguero de pólvora en el mundillo político y se produjo a días que García se fotografiara junto a Jorge Ferraresi.

Esta no es la única pérdida que tuvo el espacio de García, semanas atrás habían sido dados de baja los nombramientos que el Defensor Adjunto del Pueblo de la PBA tenía en esa oficina pública.