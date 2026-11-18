Durante la noche del martes 17 de noviembre, el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte de Quilmes fue escenario de un episodio de extrema gravedad que volvió a exponer la situación de seguridad en el establecimiento. Un sujeto ingresó armado al servicio de maternidad, amenazó directamente al personal que se encontraba de turno y, al retirarse, incendió una motocicleta en el acceso al hospital. Al intentar sofocar las llamas, los trabajadores constataron que el extintor del sector no funcionaba.

Estos hechos exceden cualquier límite tolerable y evidencian fallas operativas graves. La ausencia de condiciones mínimas de seguridad vulnera de forma directa las normativas vigentes de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT) y los protocolos provinciales de Hospitales Libres de Violencia para el abordaje de situaciones de violencia externa.

Sobre esto, “la Lista de UNIDAD expresó su “total solidaridad con la compañera amenazada y con todo el equipo de salud. Exigimos a la Dirección del hospital el refuerzo inmediato de la seguridad en los ingresos y servicios, la revisión y reposición urgente de todos los extintores y equipos contra incendios, y la aplicación efectiva de los protocolos de resguardo para el personal”.