Bajo la consigna “Construir la Esperanza”, Jorge Ferraresi encabezó un plenario en el Día del Militante, junto a la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra.

Durante el encuentro, Ferraresi recordó el regreso del exilio de Juan Domingo Perón y señaló que hay que recuperar esa fuerza militante para volver a construir una Argentina con un “compañero peronista” en la Presidencia.

“La continuidad de un proyecto político tiene que ver con respetar la línea histórica. Este proceso histórico no empezó cuando llegamos nosotros”, dijo.

Al hablar del trabajo colectivo, Ferraresi aseveró que “Axel fue la primera persona que se opuso a Milei. No solo genera esperanza, también un proyecto de país diferente. Es gigante la valentía, la fortaleza y la vocación que tiene para construir una Argentina nueva”.

“Vamos a buscar consensos, pero le vamos a poner las ideas para que Axel sea presidente, Magdalena intendenta en 2027 y algún compañero o compañera que gobierne la Provincia”, finalizó.