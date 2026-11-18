El senador nacional y exgobernador de San Juan Sergio Uñac visitó el partido de Lobos junto al intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, quienes saludaron a militantes y dirigentes peronistas. Encuentro del que participó el dirigente quilmeño Daniel Gurzi.

El encuentro forma parte de las recorridas territoriales y reuniones de armado político que Uñac desarrolla en distintos puntos de la Provincia y el país de cara a su postulación presidencial para 2027.

La fotografía fue tomada en el Museo y Biblioteca Juan Domingo Perón, ubicado en Lobos. Imagen que dejó boquiabierta a más de uno, principalmente al ex presidente del HCD Quilmes y actual Secretario Municipal, Fabio Báez, quien trabaja políticamente para Nardini y nunca se esperó que su ex jefe político (Daniel Gurzi) comience a ocupar espacios de importancia en el armado territorial bonaerense.

En tanto, algunos quilmeños presentes no dejaron pasar que al verlos, Gurzi se habría sentido algo incómodo.