La Diócesis de Quilmes se pone en campaña para preparar la Cena de Nochebuena 2026, el jueves 24 de diciembre, para personas solas, en situación de calle o situación de vulnerabilidad que estará animada con la consigna "Bienvenidos todos".
En su 14º edición, la Cena de Nochebuena se realizará en la Iglesia Catedral de Quilmes (Pasaje Papa Francisco -ex Rivadavia- 355, Quilmes Centro) y su propósito es "que nadie reciba la Navidad solo y que todos sean bienvenidos en la Casa de Dios”.
En esta oportunidad, se necesita ayuda económica o de donación de alimentos, ayuda para la preparación de la cena, el servicio a los invitados y el transporte para el regreso a casa de los invitados luego de la Cena.
DONACIONES ECONÓMICAS:
Por transferencia bancaria a la Cuenta Corriente A.CTE. N°0980-03467/1 del Banco COMAFI
Razón Social: Obispado de Quilmes.
Cuit:30-63492428-7
CBU: 2990098709800346710002
Alias: BOBI.QUILMES
Una vez realizada la transferencia se agradece enviar comprobante a [email protected], para identificar la donación de manera ágil.
Se puede donar:
Juguetes, toallas, utensilios para servir, repasadores. Elementos para aseo e higiene personal.
Para la caja navideña:
Arroz, fideos, atún, caballa, mayonesa, sal, aceite, jardinera, harina, puré de tomate,pan dulce, latas de frutas en almíbar, confituras, botellas de gaseosas y/o agua saborizada.
Para el menú del 24 de diciembre:
Entrada: Empanadas, tartas, fiambres, snacks, otros.
Plato principal: Pollo (cocido), ensaladas de papa, zanahoria, huevo (sin condimentar).
Mesa Brindis: Pan dulce y confituras.
Bebidas: Gaseosas y/o agua saborizada.
Recepción de las donaciones:
Las donaciones se recibirán en la Catedral de Quilmes (Rivadavia y Mitre, Quilmes):
- Lunes 21 de diciembre de 9.00 a 12.00 h y de 16.00 a 20.00 h.
- Martes 22 de diciembre de 9.00 a 12.00 h y de 16.00 a 20.00 h.
- Miércoles 23 de diciembre de 9.00 a 20.00 h.
- Jueves 24 de diciembre de 9.00 a 19.00 h.
REUNIONES DE SERVIDORES:
Se realizarán en la sede del Departamento de Laicos (DEPLAI) (Av. Calchaquí 1371, Quilmes Oeste, frente a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes):
- Viernes 27 de noviembre a las 18.30 h
- Jueves 3 de diciembre a las 18.30 h
Y en la Iglesia Catedral de Quilmes (Pasaje Papa Francisco -ex Rivadavia- 355, Quilmes Centro):
- Viernes 11 de diciembre a las 18.30 h
- Viernes 18 de diciembre a las 18.30 h
VÍAS DE COMUNICACIÓN:
Para más información y sumarse a colaborar:
Instragram.com/cenanochebuenaquilmes