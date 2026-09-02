El Día del Profesor de Inglés se celebra hoy. Cada 2 de septiembre en Argentina en conmemoración del nacimiento de María Adela Agudo, una destacada educadora pionera en la enseñanza de este idioma en el país.

En El Suburbano elegimos hacerle un par de preguntas a Evangelina Pérez, una de las profes más destacadas reconocidas, además de ser quien está a cargo de EPK English.

Ante cada pregunta, ella nos envió un video, de esos videos tan didácticos a los que nos tiene acostumbrados.

1. ¿Cuál fue la palabra o frase en inglés que más te costó aprender cuando eras estudiante?

2. Si tuviera que definir qué es ser profesora de inglés en una sola palabra, ¿cuál elegiría?

3. ¿Qué es lo más gratificante y lo más difícil de enseñar inglés hoy?

4. ¿Tiene alguna anécdota divertida que le haya pasado dando clases y que nunca se vaya a olvidar?

5. ¿Qué consejo le daría a alguien que dice "yo no sirvo para el inglés"?

6. ¿Cuál es el error más común que cometemos los argentinos al hablar inglés y que la hace reír?

7. Si sus alumnos pudieran recordar solo una cosa de sus clases en 10 años, ¿qué le gustaría que fuera?