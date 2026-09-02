En el marco del Día de la Industria Nacional, el ex Presidente del Concejo Deliberante de Lanús y actual Asesor del Ministerio de Gobierno de la Provincia, Agustín Balladares, visitó la firma FEMYP S.R.L. ubicada en Quintana 840 de Lanús Oeste; una industria consolidada como referente en el desarrollo y refacción de ascensores y escaleras mecánicas, con más de 30 años de trayectoria en el sector. Sus servicios abarcan desde la instalación hasta el mantenimiento de ascensores para edificios residenciales y comerciales.

Balladares fue recibido en el lugar por el Presidente de la empresa, Vicente Such y juntos recorrieron las instalaciones de la misma.

El encuentro fue oportuno para charlar sobre la realidad del sector en particular y del empresariado argentino en general, en tiempos extremadamente difíciles, dadas las políticas económicas llevadas adelante por el Gobierno Nacional.

En este cuadro, Balladares expresó, “En primer lugar quiero agradecer a Vicente por llevar adelante con vocación nacional esta empresa que es modelo en nuestra Patria y todo empieza acá, en Lanús” a lo que agregó, “En el Día de la Industria Nacional revalidamos al empresario argentino que genera trabajo y valor agregado”. Con referencia a las políticas del Gobierno Nacional, dijo, “Hoy la economía de Milei hace que cada vez sean más las industrias que cierren. Necesitamos revertir esto y poner al trabajo argentino en el centro.” También se refirió a las condiciones y herramientas que un Gobierno Municipal puede y debe propiciar, “Desde los Estados locales también hay desafíos para asumir, junto a los distintos eslabones del Estado, sobre la definición de una matriz productiva que genere trabajo, ingresos, identidad y comunidad”. Por último, consideró como necesario e imprescindible “el establecer una educación técnica y de oficios coordinada con esa matriz productiva, formando a nuestros jóvenes y trabajadores para las necesidades reales de cada territorio, como así también pensar políticas impositivas que acompañen, promuevan y fortalezcan a quienes invierten, producen y generan empleo”.

Cabe recordar que el 2 de septiembre se instauró como el Día de la industria Nacional en 1941, conmemorando la primera exportación realizada ese día pero del año 1587, desde un puerto argentino al Brasil.