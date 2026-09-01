Está comisaría forma parte de los compromisos asumidos por Mayra en el anuncio del Plan Bianual 2025/27. “No podemos hablar seriamente de seguridad en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina con un Gobierno Nacional que abandonó por completo a la población y que no cumple con sus responsabilidades. Quienes denuestan el trabajo que hacemos con mucho esfuerzo, buscando el presupuesto municipal para poder cumplir, teniendo en cuenta la eficiencia de los resultados y el trabajo mancomunado con la Provincia, son justamente los que abonaron a que gobierne este presidente, que no le importa la vida de las personas y que quiere destruir el Estado”, sostuvo Mayra.

La Intendenta de Quilmes en uso de licencia remarcó: “Vienen a seguir incitando a la violencia, la división y discriminación también, porque cuántos han cargado contra el conurbano diciendo que éramos casi salvajes, que no se podía vivir en este lugar. El lugar más lindo del mundo para mí es el conurbano, así lo siento y me siento orgullosa de nuestra comunidad y nuestra población”.

Mayra finalizó: “Pudimos cumplir con estas demandas. 30 años hacía que los vecinos de Don Bosco tenían este reclamo y pudimos hacerlo. No fue fácil. Tuvimos que ver de qué manera destinábamos el presupuesto para esta obra, para la Alcaidía, como se ha realizado, para la remodelación que se está haciendo en la comisaría 4ª de Solano. También para otras obras que quedaron abandonadas por el gobierno nacional, por el gobierno de Milei, y que hoy el Gobierno Municipal va a terminarlas con fondos propios, con la contribución de esa tasa municipal que todos los vecinos también con mucho esfuerzo pagan. Por ejemplo, a la obra del Acceso Sudeste, a pesar de que Milei la dejó abandonada”.

Por su parte, Mieri aseveró: “Hoy es un día histórico, no solo para Don Bosco, sino también para toda nuestra ciudad. Estamos inaugurando la décima comisaría y digo que es un hecho histórico porque tuvieron que pasar más de 30 años para que Quilmes cuente con una nueva seccional. Es mucho tiempo. Por eso la importancia de resaltar cuando el Estado se hace presente en el momento y donde tiene que estar. En ese sentido, esta obra es una muestra de lo que somos capaces los gobiernos locales y el gobierno provincial cuando trabajamos mancomunadamente”.

Y afirmó: “Para la gestión municipal, la seguridad es un tema que nos preocupa, pero que fundamentalmente nos ocupa. Porque es una demanda permanente de nuestros vecinos y vecinas de Quilmes, y es lamentablemente, una preocupación que crece en todo el país. De lo que nos podemos hacer cargo los municipios, en Quilmes nos hacemos cargo. Por eso desde el 2019 venimos llevando adelante el plan de inversión municipal más grande de la historia, adquiriendo nuevas tecnologías y herramientas que hagan a la prevención del delito”.

En ese marco, Javier Alonso expresó: “Contentos de inaugurar una comisaría 10ª, que fue un anhelo de la intendenta Mayra Mendoza en aquel momento, en el 2019, cuando asumió el primer mandato, y nos pusimos a trabajar juntos. Así que, palabra cumplida, acá tenemos la comisaría y no es menor que estemos inaugurando una obra pública en un momento en que está toda la obra pública parada en la Argentina y en el que tenemos un presidente que está cumpliendo su promesa de destruir el Estado desde adentro. Y lo que tenemos que tener claro es que cuando él habla del Estado, esto es el Estado”.

La inauguración representa un hecho histórico para Quilmes: es la primera comisaría que se construye en el distrito desde 1993, luego de 33 años, y da respuesta a un reclamo sostenido durante décadas por la comunidad de Don Bosco. Esta nueva dependencia, que cuenta con los espacios y medidas de seguridad necesarias para la atención de la comunidad y el desarrollo de tareas del personal policial, permitirá reforzar la prevención y la presencia policial tanto en el este como en el oeste de Don Bosco, y avanzar en una distribución más equitativa de los recursos de seguridad en el distrito.

La obra se llevó adelante mediante la articulación entre el Municipio de Quilmes y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y fue impulsada por la gestión de la intendenta en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, y forma parte de los compromisos asumidos en el Plan Bianual de Gestión 2025/27. En tanto, el titular de la nueva seccional será el comisario David Padula y la seccional ya está en funcionamiento.

Esto se enmarca en las distintas medidas y la fuerte inversión que realiza el Municipio de Quilmes desde la asunción de Mayra Mendoza, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los vecinos y vecinas. Estas acciones incluyen la adquisición de nuevos recursos, la actualización tecnológica y la formación de personal especializado; la incorporación de más de 300 patrulleros, la creación del Escuadrón Motorizado, la implementación de más de 2.000 cámaras de seguridad, la colocación de 1.150 nuevas alarmas vecinales comunitarias, más de 50.000 luminarias LED, la instalación de 170 Paradas Seguras y más de 50 tótems de seguridad, el desarrollo de los proyectos de la nueva comisaría 10ª y la futura 11ª, y la creación del SQA-DRON (drones), entre otras acciones.

A su vez, el Municipio desarrolló la creación de: la Oficina de Video Análisis Criminal (OVAC), en 2024, para sistematizar la información obtenida por las cámaras y contribuir a las investigaciones y esclarecimiento de los delitos; el Gabinete de Ciberpedofilia en articulación con la UFI Nº 8 para investigar delitos complejos contra los menores de edad (2025); la aplicación "Mi Alerta Quilmes"; el Observatorio de Análisis Criminal y Seguridad Ciudadana, para el diseño de políticas públicas en base a evidencia, recopilación y análisis de datos estadísticos; la Dirección de Asistencia a la Víctima, que cuenta con un equipo de Salud Mental; la Línea de Denuncias Quilmes, para que vecinos y vecinas puedan aportar información sobre delitos resguardando su identidad, y el Programa Alianzas Comunitarias para el acompañamiento de niñeces y adolescencias en conflicto con la ley penal.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete Municipal, Joaquín Desmery; el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano, además de funcionarios de distintas áreas del Municipio, autoridades del Ministerio de Seguridad Bonaerense y Judiciales; representantes de organizaciones e instituciones; personal de la comisaría Quilmes 10ª, y vecinas y vecinos de Don Bosco.