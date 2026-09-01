Lanús Gobierno continúa con el avance del Plan de Pavimentación en diversas calles del distrito, con la finalidad de mejorar la circulación vehicular, peatonal, brindar mayor seguridad vial y lograr la ciudad que las y los lanusenses se merecen.

Al respecto, recientemente se concretaron tareas de bacheo y de pavimento en hormigón sobre las calles Pringles y Pergamino, Guido y Deheza, Balbín y Erezcano, Balcarce y Molinedi, Millán y Sayos. Cabe recordar que, diariamente, se ejecutan 11 frentes de obra a lo largo y ancho del distrito: tres de cuadras completas, cuatro de bacheo, dos de tomado de juntas, uno de reconstrucción de cordones y otro de preparación de suelos.

Esta acción se enmarca dentro del Plan de Pavimentación 2024 – 2027 que se implementa desde el inicio de la gestión del intendente Julián Álvarez, cuenta con 100% de financiamiento municipal y contempla la realización de 800 cuadras completas y 2.000 intervenciones de bacheo.