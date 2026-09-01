Esta semana arranca una nueva edición del Bera Rock, el emblemático festival organizado por la Municipalidad de Berazategui e impulsado por el intendente Carlos Balor. Se realizará del jueves 3 al domingo 6 de septiembre en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (148 y 18), con entrada gratuita y por orden de llegada (con capacidad limitada). El evento contará con más de 80 bandas y artistas, además de los shows centrales de CTM Claudio Tano Marciello, Eruca Sativa y Los Tipitos. Cada jornada comenzará a las 14.00 y reunirá propuestas de distintos estilos y expresiones vinculadas al rock.

El Bera Rock es organizado por la Secretaría de Cultura y Educación municipal. En esta edición 2026, el jueves 3 de septiembre a las 23.00 se presentará CTM Claudio Tano Marciello, uno de los músicos más destacados del heavy metal y rock nacional, reconocido por haber sido guitarrista principal y compositor de la emblemática Almafuerte. El viernes 4 a las 23.55 será el turno de Eruca Sativa, una de las bandas más influyentes del rock alternativo y hard rock argentino. Finalmente, el domingo 6 a las 22.00, Los Tipitos subirán al escenario para cerrar una nueva edición del festival.

Asimismo, a lo largo de las cuatro jornadas participarán más de 90 bandas de rock, artistas de Escuelas locales, bandas tributo, la Orquesta Escuela Municipal y otros grupos destacados. Se podrán disfrutar propuestas de Rock Nacional, Funk Rock, Reggae, Instrumental, Ska, Rock & Roll, Blues, Country, Folk Fusión, Pop, Pop/Rock, Progresivo, Alternativo, Experimental, Indie, Heavy, New Metal, Hard Rock, Hardcore, Punk y Grunge. Además, habrá un variado sector gastronómico a disposición del público.

Un clásico de Berazategui



El Bera Rock tuvo su primera edición en 2009, por gestión del Dr. Juan José Mussi. Ese año batió el Récord Guinness al ofrecer 160 horas y 35 minutos ininterrumpidos con 439 bandas de rock en vivo, una marca que no volvió a ser superada por ningún otro evento del mundo. Con el paso del tiempo, el festival se convirtió en un evento emblemático de la zona sur del Conurbano, con la asistencia de más de 40 mil personas por edición. Se caracteriza por impulsar talentos locales a través de diferentes convocatorias, a la par de la presencia de artistas de renombre.

El Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo oficia como un espacio libre de alcohol y humo, donde espectadores de todas las edades pueden disfrutar de recitales de distintos subgéneros del rock. A su vez, los y las artistas cuentan con asistencia técnica de alta calidad en luces, sonido y dos escenarios completos.

Para más información, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/cultura.