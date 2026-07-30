La Municipalidad de Avellaneda sigue adelante desde hace años con su decisión política de fortalecer a todas las instituciones barriales y brindarle a cada comunidad las mejores condiciones para su desarrollo local.

En el Polideportivo Gabino Alegre, de Villa Corina, Magdalena Sierra junto con la diputada provincial Romina Barreiro y el secretario de Deportes, Sebastián Vidal, inauguraron la obra de remodelación total de su cancha de pasto sintético. Allí también se realizó la puesta en valor de la calesita ubicada en su exterior. En estas obras la comuna invirtió $ 163.500.000. Una gran cantidad de vecinos compartió el encuentro y participó de diferentes actividades para celebrar esta jornada.

Más tarde, y luego de caminar junto a la comunidad de Corina hasta la sede del Club Pichocho, con su presidente Daniel Ferré y Ariel Lerici, inauguraron los trabajos de remodelación de los baños de mujeres y de hombres, gracias a una inversión total de $ 18.850.000

Más temprano, y antes de estas inauguraciones, la jefa comunal también participó de la apertura de la Muestra Fotográfica Colectiva sobre la despedida del Indio Solari en Avellaneda, denominada “Graciosos y Valientes”, una galería al aire libre que puede visitarse gratuitamente en la Plaza Ucrania, ubicada en Belgrano y Arenales. La exposición estará abierta hasta septiembre y consta de 24 fotografías que permiten observar las historias detrás de una de las despedidas más convocantes en la historia argentina.