Una de las dudas más frecuentes al contratar un Seguro para Autos es si conviene una cobertura contra todo riesgo o un seguro de terceros completo. Ambas ofrecen protección más amplia que la responsabilidad civil obligatoria, pero no cubren exactamente las mismas situaciones.

La diferencia principal está en los daños propios: todo riesgo puede cubrir las reparaciones de tu auto incluso cuando sos responsable del choque, mientras que terceros completo suele cubrir determinados eventos, pero no necesariamente los daños parciales de un accidente. Antes de decidir, conviene analizar el valor del auto, la frecuencia de uso, dónde circulás y cuánto podrías afrontar por tu cuenta ante una reparación.

¿Qué es un seguro de terceros completo?

Es una cobertura intermedia entre la responsabilidad civil obligatoria y el todo riesgo. Además de cubrir daños a terceros, puede incluir robo o hurto total, incendio total y destrucción total por accidente. Según el plan, también puede contemplar robo parcial, cristales, cerraduras o daños climáticos. Su alcance varía entre compañías, así que conviene revisar condiciones y exclusiones antes de contratar. Suele ser atractivo para quienes buscan cobertura amplia sin asumir el costo de un todo riesgo.

¿Qué cubre un seguro contra todo riesgo?

Ofrece cobertura más extensa: puede cubrir los daños parciales propios derivados de un accidente, aunque la responsabilidad sea tuya. Si chocás contra otro auto, una columna o una pared, esta cobertura podría reconocer parte del costo de reparación según la póliza y la franquicia. También suele incluir lo que ofrece terceros completo (responsabilidad civil, robo, incendio, destrucción total). Igual, "todo riesgo" no significa que todo esté cubierto: siempre hay límites y exclusiones.

La diferencia clave: los daños parciales propios

Con terceros completo podés tener cobertura ante robo, incendio o destrucción total, pero los arreglos de chapa, pintura u ópticas pueden quedar a tu cargo si provocaste el choque. Con todo riesgo, esas reparaciones suelen estar cubiertas una vez aplicada la franquicia. Esta diferencia puede ser decisiva si el auto es nuevo, tiene un valor elevado o si una reparación grande complicaría tu economía.

¿Qué es la franquicia?

Es el monto que pagás de tu bolsillo cuando ocurre un daño cubierto; la compañía cubre lo que supera ese importe, dentro de los límites de la póliza. Puede ser una suma fija o un porcentaje del valor del vehículo. Por eso, al comparar coberturas, no alcanza con mirar la cuota mensual: también hay que saber cuánto pagarías ante un siniestro.

¿Cuándo conviene el todo riesgo?

Auto nuevo o de alto valor: repuestos, sensores y ópticas son costosos, y hasta un choque menor puede salir caro.

Uso diario: más tiempo al volante implica mayor exposición a choques e imprevistos.

Si una reparación grande complicaría tu presupuesto: chapa, pintura y mano de obra pueden ser un gasto difícil de afrontar de golpe.

Si estacionás mucho en la calle: más exposición a golpes en tránsito pesado o estacionamientos reducidos.

¿Cuándo conviene terceros completo?

Suele ser un buen equilibrio entre precio y cobertura si el auto tiene varios años, un valor moderado, o si podés afrontar algunas reparaciones parciales por tu cuenta. También tiene sentido si usás poco el vehículo, lo guardás en un espacio protegido, o si la diferencia de precio frente a todo riesgo es considerable. En general conviene si buscás cobertura ante robo, incendio o destrucción total, el auto no justifica una cobertura más cara, y podés asumir gastos menores.

El valor y la antigüedad del vehículo

Para un auto nuevo o costoso, los daños parciales pueden ser una suma elevada, por lo que todo riesgo suele tener más sentido en los primeros años. A medida que el vehículo pierde valor, esa cobertura puede resultar cara en relación con la indemnización posible. Algunas compañías también ponen límites de antigüedad o piden inspección previa. Por eso conviene revisar la póliza periódicamente: lo que era adecuado al comprar el auto puede dejar de serlo con el tiempo.

¿Cuál es más económico?

En general, terceros completo tiene un precio menor porque no incluye cobertura amplia de daños propios. Pero elegir solo por la cuota puede ser un error: una prima baja te ahorra todos los meses, pero podrías afrontar una reparación costosa si provocás un choque. Del otro lado, pagar un todo riesgo puede no convenir si el auto tiene poco valor o la franquicia es muy alta frente a los arreglos habituales. La opción correcta no es la más cara ni la más barata, sino la que mantiene un equilibrio razonable entre costo, protección y tu capacidad económica.

Qué revisar antes de elegir

Compará más que el nombre del plan: cómo se determina la suma asegurada, cuál es la franquicia, qué coberturas adicionales incluye (granizo, inundación, cristales, cerraduras, ruedas) y qué queda excluido. Los servicios de asistencia mecánica y remolque también pueden marcar la diferencia cuando tenés un problema en la ruta.

Cómo decidir

Si el auto es nuevo, lo usás seguido y una reparación afectaría tu economía, todo riesgo te da cobertura más completa. Si tiene varios años, un valor moderado y podés asumir ciertos daños parciales, terceros completo puede ser el equilibrio justo. Analizá cuánto vale tu auto, cuánto costaría repararlo y qué riesgo estás dispuesto a asumir: elegir con información te permite proteger el vehículo sin pagar de más ni quedar expuesto a gastos difíciles de afrontar.