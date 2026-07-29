A propósito del corrimiento que le hicieron horas atrás a la edil libertaria, Estefanía Albasetti, de una comisión clave en el Concejo Deliberante de Quilmes, fue otra vez el concejal oficialista Ezequiel Araúz, quien atendió a la referente local de Javier y Karina Milei en el distrito.

En sus redes sociales, Araíz le espetó: "Tal y como venimos contando: el trabajo no interesa, no interesa mejorar nada de nada. Es solo ruido de redes y algun like. No hay proyecto, no hay laburo. Imagen y nada atrás".