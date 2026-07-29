El dato no pasó desapercibido, menos en momentos donde la edil libertaria Estefanía Albasetti sigue golpeada políticamente por la fuga del ahora expresidente del bloque LLA Ricardo Rij, quien expuso la falta de conducción de Albasetti.

El nuevo organigrama la deja afuera de la trascendental Comisión de Interpretación y Reglamento, espacio por donde pasa todo lo que se trata en las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

Desde el HCD se explicó que la decisión fue de la propia presidenta del bloque libertario, Sabrina ‘Chola’ Morguen, quien solicitó a la presidenta del cuerpo Berenice Latorre, la remoción de 'Estefi' Albasetti de la comisión filtro.

Detallaron que Albasetti “no iba a trabajar”, que mantenía “reiteradas ausencias”, la “falta de compromiso” con sus pares y fundamentalmente destacaron “el circo en redes” que queda en la nada y que no es denunciado en la Justicia: como el tema de la inseguridad.

Asimismo, la edil libertaria continuará en Mujeres, Género y Diversidades como en Cultura y Fomento.