Consolidada como una de las artistas argentinas más influyentes en todo el mundo, María Becerra no se olvida de sus orígenes. La cantante nacida en Quilmes volvió a demostrar su fuerte arraigo con su ciudad natal al realizar este miércoles una importante donación de alimentos y bebidas destinada a una jornada infantil que tendrá lugar en las instalaciones del club de sus amores.

La entrega de los insumos fue coordinada por el equipo de trabajo de la artista y se realizó de manera directa a la Subcomisión de Hinchas del Quilmes Atlético Club. Todo el material donado será utilizado este domingo 23 de agosto durante los festejos por el Día del Niño, que se llevarán a cabo en la playa de estacionamiento del Estadio Centenario.

Fútbol barrial y la camiseta de Quilmes: el pasado de María con la pelota

Pese a que el pasado 19 de julio brilló ante los ojos del planeta al entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la "Nena de Argentina" mantiene intacta su pasión por el deporte que marcó su infancia en el sur del conurbano bonaerense.

Antes de romperla en la industria musical, María dio sus primeros pasos en las canchas de tierra:

Inicios en Viejo Bueno: Jugó al fútbol femenino en la entidad barrial luciendo las camisetas número 8 y 7 en la categoría cadetas. Allí se consagró campeona de la Liga ADESS en 2015 y ganó un torneo relámpago en junio de 2016 bajo la dirección técnica de Walter y Tato.

Paso por el Cervecero: Más tarde, superó las pruebas en Quilmes, donde vistió la camiseta blanca y azul formando parte de los planteles de divisiones inferiores y Reserva.

El pedido de María Becerra para una colecta de sangre

La ayuda para el festejo de los más chicos no fue la única acción solidaria de la cantante. En paralelo, María Becerra utilizó el alcance masivo de sus redes sociales oficiales para convocar a sus seguidores a participar de una colecta de sangre que se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre en la sede social del club cervecero.