La Cooperadora del Hospital de Quilmes, Eterna Inocencia, Línea 85 SAES unen fuerzas para ayudar a los pacientes oncológicos

La banda de rock ETERNA INOCENCIA, en un evento lleno de energía y compromiso, brindó un inolvidable show en el Auditorio Oeste a beneficio de la Cooperadora del Hospital de Quilmes. El recital, liderado por el quilmeño Guillermo Mármol, tuvo un claro objetivo: recaudar alimentos no perecederos para los pacientes oncológicos del hospital, quienes enfrentan dificultades económicas que dificultan su acceso a una alimentación adecuada durante sus tratamientos.

En tiempos en los que el individualismo y el "sálvese quien pueda" parecen predominar, los recitales de ETERNA INOCENCIA irradian lo mejor del hardcore y el punk: solidaridad, cooperación y respeto por el prójimo. Esta acción solidaria no solo fue un concierto, sino un acto de conciencia colectiva que mostró el verdadero espíritu de comunidad.

Los integrantes de la comisión de la Cooperadora del Hospital de Quilmes llegaron al auditorio en un colectivo dispuesto gratuitamente por Línea 85 SAES, quienes se sumaron generosamente al evento, y se encargaron de trasladar todos los alimentos recaudados durante la noche. Esta acción fue posible gracias a la colaboración de SAES Grupo Solidario de Trabajadores Línea 85 SAES, quienes, como siempre, se encuentran al servicio de la solidaridad.

Sandra Torres, presidenta de la Cooperadora del Hospital de Quilmes, expresó:

"Hoy, gracias a la generosidad de la banda Eterna Inocencia y el apoyo de SAES Línea 85, hemos logrado reunir una gran cantidad de alimentos que serán destinados a nuestros pacientes oncológicos. Es conmovedor ver cómo, a través de la música, logramos que la juventud se sensibilice con quienes más lo necesitan. ¡Gracias a todos los que se sumaron a esta causa!"

Guillermo Mármol, líder de Eterna Inocencia y profesor de historia en el Colegio San José, se mostró muy emocionado por la repercusión de la iniciativa: "Para nosotros, como banda, es un honor poder contribuir a una causa tan importante. La solidaridad no solo se canta, también se vive. La juventud tiene el poder de transformar, y hoy vimos cómo la música unió a todos para ayudar a los demás. Estamos muy contentos de haber podido hacer nuestra parte."

Este gesto de Eterna Inocencia es un claro ejemplo de cómo la música puede ser una poderosa herramienta para generar conciencia y movilizar a la juventud hacia una causa solidaria. Los seguidores de la banda demostraron su generosidad al entregar alimentos para aquellos pacientes que más lo necesitan, reafirmando el compromiso social de los músicos y su público.

Sin lugar a dudas, esta acción subraya la importancia de la solidaridad, el trabajo en equipo y la responsabilidad social que, en estos tiempos, se vuelve más relevante que nunca. !Agradecemos a todos los que participaron, y a Eterna Inocencia, Guillermo Mármol, y Línea 85 SAES por demostrar que la música y la ayuda al prójimo siempre van de la mano".

Sandra Torres, presidenta de la Cooperadora del Hospital de Quilmes, finalizó diciendo: "Nos sentimos profundamente agradecidos y emocionados. Esta noche, no solo hemos recaudado alimentos, sino que también hemos logrado algo mucho más grande: hemos unido corazones a través de la música y la solidaridad. Gracias a Eterna Inocencia, a Guillermo Mármol, y a todos los que se sumaron a esta causa, demostramos que, juntos, podemos hacer la diferencia en la vida de aquellos que más lo necesitan. Sigamos trabajando unidos, porque hay mucho por hacer. Y recuerden, la solidaridad nunca pasa de moda, siempre tiene un impacto positivo en quienes nos rodean. ¡Gracias a todos, de corazó