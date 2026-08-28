En una elección que fue ejemplo de la democracia sindical como lo marca la historia de nuestra Organización, la LISTA VERDE ANUSATE DEL HOSPITAL IRIARTE DE QUILMES LOGRÓ SER REELECTA PARA CONDUCIR LA JUNTA INTERNA, con el Binomio de Leticia Martínez como Secretaria General, y Cristian Arévalo como Secretario General Adjunto.

Una importantísima participación tanto en el Hospital como en el UPA 17 que depende del Iriarte, dieron un impactante respaldo a la conducción, arrasando en las urnas.

El Secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires, presente al cierre del escrutinio, saludó a la Junta Interna reelecta, invitando a todos y todas a militar en unidad contra el único enemigo de nuestra clase, el presidente de la nación Javier Milei.

Claudio Arévalo también trajo el saludo de la compañera Secretaria General Adjunta de ATE Provincia de Buenos Aires, Eliana Aguirre, quien había sido parte del cierre de campaña de la Verde Anusate, y de todo el Secretariado Provincial.

La Secretaria General de ATE Quilmes, Clarisa Pérez, quien trabaja codo a codo y día a día con esta Junta Interna que es ejemplo de compromiso y trabajo, resaltó el acompañamiento de cada uno de los compañeros y compañeras del Iriarte y del UPA, poniendo en valor el trabajo de la militancia en general, ya que en esta oportunidad como en cada convocatoria de nuestra Organización, había muchísimos compañeros y compañeras municipales, auxiliares de la educación, trabajadores de la salud de otros establecimientos, y afiliados y afiliadas que entienden que es en un solo puño como se enfrentan las políticas de hambre y ajuste del Gobierno Nacional.