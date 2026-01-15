La diputada provincial, Mayra Mendoza, acompañó a los trabajadores de la empresa Sealed Air, de Quilmes, que días atrás despidió a 65 empleados. Por este motivo, los trabajadores están llevando adelante un paro por tiempo indeterminado.

"Sealed Air es un ejemplo más que nos toca de cerca en #Quilmes de la realidad dramática que vive la industria nacional, lo que se refleja en la degradación del empleo y de los salarios. Son las decisiones de @javiermilei las responsables directas de estas situaciones, que se están multiplicando", afirmó Mayra en sus redes sociales.

Asimismo, señaló que "Estuvimos hoy junto a los trabajadores y trabajadoras que están en lucha por sus empleos y vamos a seguir, junto a ellos y a todos los que viven de su esfuerzo, no solo reclamando, sino construyendo juntos una alternativa que solucione de raíz esta tragedia productiva."