La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, mantuvo un encuentro con trabajadores y trabajadoras de plataformas y repartidores del distrito, con el objetivo de escuchar sus experiencias y avanzar en la generación de herramientas que mejoren sus condiciones.

En ese sentido, la jefa comunal resaltó la importancia de “trabajar en comunidad para promover capacitaciones y la creación de un registro que permita dimensionar las políticas públicas necesarias”, como ya hizo la gestión con las cooperativas y los emprendedores.

Durante la reunión, que contó con la participación del titular del Consejo de Economía Social y Popular, Diego Bartalotta, las y los trabajadores compartieron sus experiencias, realidades cotidianas y las dificultades que atraviesan a diario.

Ante la ausencia del Gobierno nacional en la producción de empleo y condiciones dignas de trabajo, el Municipio de Avellaneda propone construir nuevas herramientas que progresivamente incluya todos los sectores.