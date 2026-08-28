El Concejo Deliberante de Lanús aprobó iniciativas vinculadas con la construcción de la memoria colectiva y los Derechos Humanos, y manifestó su preocupación ante el incremento del endeudamiento y la morosidad de las familias argentinas.

En primer lugar, el cuerpo legislativo declaró de Interés Cultural la obra teatral “Preso sin nombre”, basada en el libro “Preso sin nombre, celda sin número”, del periodista y escritor argentino Jacobo Timerman, por su aporte a la construcción de la Memoria, la Verdad y la Justicia en relación con los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.

La puesta recupera sobre el escenario el universo testimonial de la obra de Timerman. A través de un único actor, presenta a un hombre en libertad que reconstruye desde la memoria y el cuerpo los casi 30 meses que permaneció detenido durante la última dictadura. Fragmentos, silencios y evocaciones permiten recuperar una experiencia atravesada por el encierro, la violencia y, al mismo tiempo, la resistencia.

Jacobo Timerman fue una figura destacada del periodismo argentino, fundador de publicaciones como Primera Plana y La Opinión. Durante la última dictadura fue secuestrado, torturado y mantenido en cautiverio ilegal. Su caso alcanzó una fuerte repercusión internacional y, posteriormente, su testimonio se convirtió en una importante contribución para denunciar y visibilizar ante el mundo las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina.

La declaración aprobada por el HCD pone en valor, de esta manera, el lugar que también ocupa la cultura como herramienta para mantener viva la memoria y transmitir a las nuevas generaciones testimonios fundamentales de nuestra historia reciente.

Por otra parte, durante la sesión se aprobó una iniciativa mediante la cual el Honorable Concejo Deliberante de Lanús expresó su preocupación ante el incremento del endeudamiento y la morosidad de las familias argentinas.

La declaración pone el foco en una problemática que repercute directamente sobre la economía cotidiana de los hogares, especialmente cuando las familias encuentran crecientes dificultades para afrontar gastos y compromisos financieros y deben recurrir al endeudamiento para sostener su economía.

En ese marco, el cuerpo legislativo manifestó su preocupación por el impacto que esta situación genera sobre las familias trabajadoras y por las consecuencias sociales que puede producir la acumulación de deudas y la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones asumidas.

La iniciativa busca, además, visibilizar una realidad que atraviesa a numerosos hogares y poner en el centro del debate la necesidad de proteger los ingresos y el poder adquisitivo de las y los trabajadores, así como las condiciones económicas que inciden directamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

De esta manera, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús continúa acompañando iniciativas vinculadas con la preservación de la memoria y la defensa de los derechos humanos, al tiempo que expresa su posición frente a problemáticas económicas y sociales que afectan a la comunidad, con especial atención al impacto sobre las familias trabajadoras y el bolsillo de los vecinos.