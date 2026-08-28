El intendente de Berazategui, Carlos Balor, visitó la Sociedad de Fomento La Primavera (calle 133 entre 3 y 4), donde se reunió con vecinos para conversar sobre las necesidades y los proyectos tanto de la institución como del barrio.

"Tenemos un desafío por delante: la continuidad de la gestión, del trabajo de un Gobierno municipal, el Gobierno de Juan José Mussi. Y transitarlo comprometidos con nuestra gente, con reuniones con nuestros vecinos, en un mano a mano para escucharlos y darles soluciones", afirmó el intendente Carlos Balor. Y remarcó: "Vamos a continuar con el legado de Juan José Mussi, nos debemos a los vecinos y vecinas. No les vamos a fallar, los vamos a seguir acompañando".

A su vez, el presidente de la Sociedad de Fomento La Primavera, Alberto Luna, afirmó: "Hoy nos visitó el intendente Carlos Balor. Tuvimos una charla con los vecinos e instituciones de la zona, compartimos unos mates y hablamos sobre necesidades del barrio. Esto nos da mucha confianza para seguir creciendo y mejorando para nuestra comunidad. El Dr. Juan José Mussi siempre estuvo con nosotros y hoy nos acompaña Carlos Balor".

Del encuentro también participaron integrantes del Gabinete municipal.