“Vamos a vivir la transformación de este barrio. Y con muchísimo esfuerzo porque estas obras son financiadas 100% con la contribución de los vecinos. De eso se trata, porque acá no se va a cobrar nada. Esto es algo que tiene que ver con ese aporte que hacen los quilmeños para que podamos ir llegando a todos los lugares que hace falta”, sostuvo Mayra.

La Intendenta en uso de licencia agregó: “Estamos muy orgullosas del trabajo que se realiza, pero sabemos que aún falta más, que esta alegría que hoy ustedes están viviendo, porque después de muchos años ven que efectivamente hay una máquina acá y que se va a asfaltar la cuadra, todavía hay barrios que lo esperan. Entonces, les queremos pedir que el modo de agradecer este trabajo, este compromiso con mejorar la calidad de vida de los vecinos, sea seguir acompañando estos proyectos de trabajo”.

Por su parte, Mieri señaló: “A nivel nacional la obra pública se detuvo. En Quilmes no nos quedamos de brazos cruzados ni de brazos caídos gracias a la impronta de trabajo de Mayra, que no deja un día de seguir pensando en cómo mejorar a nuestros barrios. Por eso hoy les traemos parte de ese compromiso para completar con todas las calles pavimentadas para el barrio, darle calidad de vida a la familias y dignidad a cada uno de los vecinos y vecinas para que vivan mejor. Es a lo que nosotras nos comprometimos hace muchos años y lo vamos a seguir haciendo”.

El proyecto de asfaltado incluye la adecuación del sistema de desagües pluviales mediante la colocación de nuevos sumideros, cañerías de enlace y cámaras de inspección, junto con la reconstrucción de las veredas y desagües domiciliarios que se vean afectados. La obra permitirá erradicar zanjas y prevenir la acumulación de agua estancada, mejorando sustancialmente la conectividad del barrio y facilitando el paso del transporte, la recolección de residuos y los vehículos de emergencia.

En este contexto, serán pavimentadas la calle Almafuerte entre Lago Carril Lauquen y avenida Caseros; y las dos cuadras que restan asfaltar de las calles Lago Lácar, Nuestra Señora de Fátima y Lago Viedma desde Constitución hasta el paredón del predio privado.

La intervención forma parte del plan municipal "Pavimentación y Mejoramiento Urbano en Zona Este", que abarca un total de 14 cuadras entre Villa Alcira, donde se asfaltarán las 10 calles mencionadas, y Villa Mafalda, donde se construirán las 4 restantes. Las labores contemplan la colocación de pavimento rígido de hormigón H-30 de alta resistencia, una calzada de 7 metros de ancho con cordón integral, y el reacondicionamiento técnico de las bases.

Tras la recorrida los funcionarios se trasladaron a la sede del Club Villa Alcira (Almafuerte y Nuestra Señora de Fátima), presidido por Liliana Montoya, para explicar los alcances del proyecto. La institución, que recibió ayuda financiera del Municipio para realizar mejoras y construir un SUM, fue fundada en 1988 y en la actualidad es sede de variadas actividades deportivas, educativas y comunitarias, como los programas FinEs y Punto Solidario, entre otras.

En este contexto, la vecina María Silva, de 70 años en el barrio, contó: “Yo pensé que me iba a morir y no iba a ver el asfalto. Estoy muy agradecida. Después de tantos años y gobiernos que prometieron y no hicieron, que ahora hagan el asfalto no lo puedo creer. Es impresionante la energía que irradia Mayra”. Y Beatriz Maciel indicó: “El asfalto es lo que más necesitábamos. Es un progreso para el barrio. Mayra siempre lo que dijo, lo cumplió”.

Participaron también de la actividad la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler; sus pares de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez, y de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, Lucas Schuld, y la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, entre otros funcionarios.