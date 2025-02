La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este jueves una charla con emprendedores y productores locales, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento al sector productivo quilmeño y planificar una agenda con quienes integran la economía real del distrito.

“Este Gobierno está generando situaciones de violencias varias, económicas principalmente. El tema está en generar trabajo, va por ahí, porque el empleo es un ordenador social que da la posibilidad de planificar, es la base del núcleo básico que es la familia, y hoy lo que no está pasando en la Argentina es eso. Pero no podemos perder esa cultura, ese sentimiento de la solidaridad, a partir de la búsqueda de la organización y generación del trabajo. Está buenísimo esto, juntarse, compartir y charlar, porque surgen ideas y tiene que ser cotidiano y permanente porque cuentan con el Municipio”, resaltó Mayra.

"Al Presidente de la Argentina le interesa más tener una foto con el Presidente de Estados Unidos que una obra con los pibes de acá. Van 15 meses de 48 de gobierno nacional y no tenemos una sola obra, y hay que hablar de esto. Yo creo que el grado de conciencia de la ciudadanía es importante, porque los resultados de la gestión nacional no se ven”, destacó.

Durante el encuentro, desarrollado en el restaurante “Gaita - Cocina y Kamado”, ubicado en 9 de Julio 241, en Quilmes Centro, la Jefa comunal, emprendedores y comerciantes quilmeños intercambiaron ideas y articularon estrategias para potenciar el crecimiento comercial en la ciudad. La reunión aconteció en un contexto donde predominan los debates sobre la economía financiera y las criptomonedas.

A su vez, se destacaron los daños que generó la apertura indiscriminada de las importaciones tanto a las cooperativas y Pymes, como así también cada una de las políticas que implementa la gestión del presidente Javier Milei.

Por su parte, el dueño del restaurante “Gaita – Cocina y Kamado, Luis Martín Jofre, comentó: “Es muy importante la generosidad de la Intendenta de sentarse a escuchar a las personas que están en una situación complicada hoy en día. Todos estamos viviendo de una manera difícil, con muchas presiones y me parece bárbaro que se pueda juntar a encontrar soluciones, pertenezcan al partido político que pertenezcan, lo importante es tratar de vivir mejor y sacar esto adelante”.

Por su parte, una de las integrantes del Grupo La Minga (organización de mujeres que participan en diversas ferias), Carina Ameruso, relató: “Los puntos que se trataron fueron muy buenos porque a nosotras lo que nos beneficia es buscar colectivamente y solidariamente puntos de venta. Que nos escuche y poder plantearle distintas cosas fue importante y estamos muy agradecidos”.

De la reunión participaron el director de Economía Social, Acción Cooperativa y Empleo, Franco Bogado, el director de Empresas Recuperadas, Héctor Pelozo; la concejala Belén Marón; además de integrantes de TeoCoop, 7 de Septiembre, Nos Estamos Organizando, Radio RK y Antu; y las emprendedoras Belén Frediani y Sonia Castillo.