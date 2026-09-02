Dock Sud Global y Aula Puerto serán lanzadas mañana en la Ronda de Negocios Avellaneda 2026, que reunirá a más de 300 empresas

Este jueves 3 de septiembre, el Puerto de Dock Sud presentará Dock Sud Global y Aula Puerto, dos iniciativas que integran comercio exterior, producción, conocimiento y trabajo.

El lanzamiento tendrá lugar en el Parque Municipal Multipropósito La Estación, en el marco de la Ronda de Negocios Avellaneda 2026. La jornada reunirá a más de 300 empresas, entre pymes, grandes industrias, cooperativas, entidades financieras y otros actores de la cadena productiva.

“Dock Sud es un motor logístico indispensable para el comercio exterior del país. A esa función sumamos dos herramientas que acercan oportunidades a las empresas, fortalecen la formación y proyectan la producción y el trabajo bonaerense al mundo”, señaló Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud.

Dock Sud Global acompañará a las empresas de la región y la provincia de Buenos Aires en su vinculación con nuevos mercados. Ofrecerá información, inteligencia comercial, asistencia en comercio exterior, soluciones logísticas, oportunidades de financiamiento y articulación público-privada.

Aula Puerto es una política de formación para el nuevo mundo del trabajo. A través de la articulación con universidades, instituciones educativas y el sector productivo, desarrollará propuestas de formación, especialización permanente y capacitación para la gestión portuaria. Su plataforma digital será una de las herramientas para ampliar el acceso y responder a las nuevas demandas laborales y tecnológicas.

Con ambas iniciativas, el Puerto amplía su papel estratégico: además de conectar la producción argentina con el mundo, genera conocimiento, fortalece capacidades y crea oportunidades para el desarrollo bonaerense.

La Ronda de Negocios es organizada por el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Avellaneda, el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, la Unión Industrial de Avellaneda y el Frente Productivo.