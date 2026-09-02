La Cooperadora del Hospital de Quilmes concretó una nueva entrega de equipamiento destinado a fortalecer el funcionamiento cotidiano de dos sectores fundamentales del establecimiento. Los elementos fueron donados generosamente por la firma Visuar.

“Cada vez que una empresa decide acompañar al Hospital de Quilmes, ese gesto se transforma en una ayuda concreta para quienes trabajan y para quienes reciben atención. Nuestra tarea como Cooperadora es escuchar las necesidades de los distintos servicios, gestionar respuestas y lograr que cada donación llegue al lugar donde realmente hace falta”, señaló Sandra Torres, presidenta de la Cooperadora del Hospital de Quilmes, al referirse a la nueva entrega.

La institución concretó la entrega de una heladera destinada al servicio de Farmacia y un microondas que será utilizado en el Quirófano Central, dos elementos que responden a necesidades concretas de los sectores y que permitirán mejorar sus condiciones de funcionamiento diario.

La entrega fue encabezada por Sandra Torres, presidenta de la Cooperadora, acompañada por la vicepresidenta Viviana Fourcade, la secretaria Andrea Grimaux y miembros de la Comisión Directiva.

Una heladera para el servicio de Farmacia

La heladera fue destinada al servicio de Farmacia, donde será utilizada para la conservación de los medicamentos que requieren refrigeración, incorporándose como un recurso necesario para el adecuado funcionamiento del sector.

La recepción estuvo a cargo de Verónica Pereyra, técnica en Farmacia, y Bárbara Duberle, médica, quienes destacaron la importancia de contar con este equipamiento dentro del servicio.

La incorporación de la heladera representa una mejora concreta para Farmacia, al permitir disponer de un espacio específico y adecuado para aquellos medicamentos que necesitan mantenerse refrigerados, contribuyendo así a las condiciones necesarias para su correcta conservación.

Se trata de una necesidad que puede parecer sencilla desde afuera, pero que adquiere una importancia fundamental cuando se considera el trabajo cotidiano de un servicio que interviene en el circuito de provisión y manejo de medicamentos dentro del hospital.

Un microondas para Quirófano Central

El segundo elemento entregado fue un microondas destinado al Quirófano Central.

El equipamiento fue recibido por Claudia Pared, jefa de sala de Quirófano Central, y Obellina Ocampos, quienes valoraron la incorporación del elemento como una mejora para la dinámica cotidiana del sector.

En áreas de trabajo con jornadas intensas y una actividad permanente, disponer del equipamiento necesario para las necesidades diarias del personal también forma parte de generar mejores condiciones para el desarrollo de las tareas.

La Cooperadora puso nuevamente el foco en ese tipo de necesidades concretas: aquellas que no necesariamente tienen la visibilidad de un gran equipamiento médico, pero que inciden en la organización y en las condiciones en las que los equipos de salud desarrollan su trabajo todos los días.

El valor de una donación que se transforma en respuestas concretas

La entrega fue posible gracias a la generosa donación de Visuar, cuyo aporte permitió dar respuesta a dos necesidades específicas del Hospital de Quilmes.

Desde la Cooperadora remarcaron que este tipo de acciones forman parte de una tarea permanente de articulación entre la institución, los servicios hospitalarios y empresas que deciden comprometerse con la salud pública.

La importancia de la donación no está solamente en los dos equipos entregados, sino también en su destino concreto: una heladera que permitirá mejorar las condiciones de conservación de medicamentos en Farmacia y un microondas que contribuirá a las necesidades cotidianas del personal de Quirófano Central.

“Para nosotros, gestionar una donación significa mucho más que recibir un elemento. Significa conocer qué necesita cada servicio, conseguir el apoyo necesario y asegurarnos de que ese aporte llegue a destino y se convierta en una mejora real. Por eso queremos agradecer especialmente a Visuar por su generosidad y por confiar en nuestra Cooperadora”, expresó Sandra Torres.

La presidenta de la Cooperadora destacó además el compromiso de quienes integran la Comisión Directiva y acompañan cada una de estas gestiones, y subrayó la importancia de continuar construyendo vínculos con empresas, instituciones y particulares que quieran contribuir al fortalecimiento del hospital público.

“Cuando una donación llega al lugar donde hace falta, deja de ser solamente un objeto y se convierte en una herramienta para mejorar. Ese es el sentido de nuestro trabajo: estar cerca de cada servicio, escuchar sus necesidades y transformar la solidaridad en acciones concretas. Agradecemos profundamente a Visuar por hacerlo posible y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el Hospital de Quilmes y por quienes todos los días sostienen su funcionamiento”, concluyó Sandra Torres.