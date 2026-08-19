La suba de boletos muy por encima de la inflación impactó de lleno en la cantidad de pasajeros. En julio se registraron 128,1 millones de viajes, contra 146,1 millones del mismo mes de 2025: una caída del 19,1%, según AAETA.

El derrumbe no fue parejo. Las líneas provinciales, que solo circulan en territorio bonaerense, sufrieron la baja más fuerte: -22,6% en días hábiles.

En CABA la caída fue del 7,2%. La diferencia se explica por el esquema de actualización.

Mientras la inflación interanual ronda el 33%, los aumentos fueron mucho mayores:CABA: de $488,70 a $820,99 (+67,99%)Provincia: de $489,61 a $1.063,98 (+117,31%)Líneas nacionales: de $451,01 a $742,81 (+64,69%)

El ajuste se nota más los fines de semana. Los domingos la cantidad de pasajeros se desplomó 35,8% -de 3,18 a 2,04 millones diarios promedio- y los sábados 21,3%. También cayeron los viajes por ocio, visitas y actividades sociales, no solo los laborales.

El golpe al bolsillo es directo: según el IIEP, una familia del AMBA pasó de gastar $69.783 a $121.031 por mes en transporte, un 73% más.En paralelo, las empresas recortaron oferta: de 28,6 a 26,1 millones de kilómetros recorridos (-8,9%), por lo que hoy los colectivos circulan más vacíos.