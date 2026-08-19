El ex intendente de Avellaneda y actual precandidato a gobernador, Jorge Ferraresi, continúa caminando el territorio Bonaerense y mantiene diversas reuniones. Esta vez se encontró con el Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea.

“Coincidimos en el compromiso que tenemos por la educación pública y en la responsabilidad de trabajar en conjunto por nuestra comunidad. En contextos complejos como el actual, estamos convencidos de que la salida es a través de una comunidad organizada que construye soluciones colectivas”, afirmó en sus redes sociales.