Más cámaras de videovigilancia para Lanús

Lanús Gobierno adquirió 50 nuevas cámaras de videovigilancia (35 varifocales y 15 domos) para fortalecer la capacidad operativa del Centro Unificado de Monitoreo, y se suman a los más de 1.000 dispositivos similares instalados a lo largo y ancho de la ciudad, con la finalidad de aumentar las tareas de prevención y de disuasión del delito.

Esta iniciativa fue concretada con fondos 100% municipales y se enmarca dentro del Plan Integral de Seguridad que se implementa desde el inicio de la gestión del intendente Julián Álvarez, con el que se logró triplicar el patrullaje a partir de la incorporación de 147 nuevos vehículos, 38 motos y más de 450 agentes.

Además de la puesta en marcha de los nuevos esquemas de prevención compuestos por la Patrulla de Ordenamiento Urbano en los ingresos y egresos al distrito, los caminantes en los centros comerciales, los ciclistas en los Parques Municipales y los Guardaparques; el lanzamiento de la Escuela de Policía Municipal, con 120 cadetes pertenecientes a la primera cohorte; la nueva base de la Fuerza Barrial de Aproximación en Remedios de Escalada; y la instalación del Anillo Digital, con 40 cámaras lectoras de patentes y 10 pórticos.

A su vez, se destaca la creación de la Cámara Penal del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús, que permitió la conformación de la Mesa Interpoderes de Seguridad y Justicia para combatir la delincuencia en coordinación entre el Ejecutivo Muncipal, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el HCD local; al igual que la colocación de más de 470 alarmas vecinales vinculadas a la aplicación Lanús Segura, entre otras acciones.