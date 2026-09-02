Este domingo 6 de septiembre se realizará el acto de imposición del nombre Dr. Juan José Mussi a la calle 158, entre Av. Bemberg y 42. Por este motivo, se invita especialmente a todos los vecinos y vecinas, a partir de las 10.30, en calle 158 y 45 (Plátanos), para caminar unidos hasta la casa que vio nacer al histórico dirigente berazateguense, en lo que será una jornada de reconocimiento, memoria y emoción.

La iniciativa surgió a partir del pedido de Adela Mussi -hermana de Juan José- al intendente Carlos Balor, quien continúa su legado y cumplirá con este sentido homenaje en un lugar entrañable de la historia familiar de Juan José Mussi.

El tramo elegido guarda un valor especialmente significativo, ya que allí se encuentra ubicada la casa natal del médico e Intendente que impulsó el crecimiento de Berazategui.