Este evento multisectorial se desarrollará el jueves 3 de septiembre en el Parque Municipal Multipropósito “La Estación”, en Gral. Güemes 700.

En el marco del Día de la Industria, la ciudad de Avellaneda será sede de una nueva Ronda de Negocios, una herramienta que tiene como finalidad generar oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos de las diferentes empresas.

Organizada por el Municipio de Avellaneda, en articulación con el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, la jornada multisectorial tendrá lugar mañana en el Parque La Estación y reunirá a más de 300 empresas de la ciudad para dar a conocer su producción, intercambiar experiencias y generar oportunidades de negocios para todos ellos. Además, está confirmada la presencia de once misiones diplomáticas, nueve cámaras bilaterales, cinco bancos comerciales, y cinco academias y organismos.

En la edición 2026, Avellaneda presenta un récord de inscriptos para ser parte de este evento que, desde 2022, ya convocó a 25.000 pymes, grandes empresas, emprendimientos y cooperativas bonaerenses; haciendo posible la realización de más de 94.000 entrevistas de negocios.

Las Rondas de Negocios son una política pública de la cartera productiva provincial para que las empresas locales obtengan nuevos proyectos, concreten ventas, generen oportunidades comerciales y fortalezcan los vínculos de las diferentes empresas. En estas jornadas se busca posibilitar el intercambio entre las empresas participantes, iniciar contactos comerciales y/o institucionales e incentivar la creación de un escenario propicio para la concreción de negocios, representaciones y todo aquello que impulse la competitividad.