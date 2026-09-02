De esta manera, los festejos tendrán su inicio el domingo 6 de septiembre, a partir de las 11, en Zapiola y Belgrano, con el desfile del cual participarán escuelas, diferentes instituciones y organizaciones locales, los Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad del distrito, además de centros tradicionalistas de la zona.

Mientras que el sábado 12 de septiembre, desde las 17 y hasta las 23, será el momento de la 59º edición de los Fogones de Bernal, bajo el lema “Encuentro de Tradición y Fe”, que nuevamente serán organizados por los Bomberos de Bernal, con el apoyo de la Municipalidad de Quilmes. Habrá más de 50 puestos de comida típica, artesanías, juegos y espectáculos artísticos de diversos géneros.

Los mismos se desarrollarán sobre las avenidas Zapiola, entre Rawson y 26 de Julio, y en Belgrano, desde Zapiola hasta Lamadrid. Este radio de calles se mantendrá cortado al tránsito vehicular desde las 8 del sábado 12 hasta las 2 de la madrugada del domingo 13, cuando se produzca la reapertura de las mismas.