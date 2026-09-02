Una encuesta nacional de RDT Consultores lo muestra en caída, con Kicillof a solo 2,9 puntos y un escenario de empate técnico en balotaje. El crecimiento del "nunca lo votaría" enciende las alarmas en La Libertad Avanza.

La encuesta nacional realizada por RDT Consultores entre el 21 y el 24 de agosto de 2026 encendió las alarmas en el oficialismo. Sobre 1.827 casos efectivos en todo el país, el estudio refleja el peor escenario electoral para Javier Milei desde que comenzaron las mediciones para la presidencial de 2027.

Según el informe, difundido a fines de agosto, el Presidente no solo cae en intención de voto, sino que alcanza el nivel más alto de rechazo de toda la oferta electoral.

El trabajo, estratificado por región, sexo, edad y nivel socioeconómico y ponderado según el padrón electoral, combinó entrevistas online autoadministradas y relevamientos telefónicos con IVR. Fue realizado pocos días después de la crisis por las declaraciones juradas de Manuel Adorni, las investigaciones sobre Fernando Cerimedo y en un contexto marcado por caída del consumo y deterioro salarial.

Intención de voto: Milei perfora el piso

Ante la pregunta "si las elecciones presidenciales fueran hoy", Milei sigue primero, pero con 29,8%, perforando por primera vez el umbral del 30% en la serie de RDT. Pierde más de tres puntos respecto a la medición anterior y marca su nivel más bajo del año.

Segundo aparece Axel Kicillof con 26,9%, a solo 2,9 puntos del Presidente. Para la consultora que dirige Martha Reale, la diferencia está dentro del margen de error y muestra un crecimiento sostenido del gobernador bonaerense.

El dato clave: El techo de Milei

Para RDT, el dato más preocupante no es la intención de voto, sino el indicador "Nunca lo votaría".

Milei alcanza 53,1%, el más alto entre todos los dirigentes medidos. Es decir, más de la mitad del electorado dice que jamás lo votaría. Kicillof, en comparación, tiene un rechazo de 48,9%.

"Es un indicador determinante porque mide el techo electoral. Milei mantiene un núcleo muy sólido, pero su margen para sumar independientes y moderados se achica", sostiene el informe.

La sorpresa Villarruel y el balotaje empatado

El tercer dato político es la irrupción de Victoria Villarruel. Distanciada del Presidente, la vicepresidenta aparece con dos dígitos y captando voto desencantado de La Libertad Avanza que no migra al peronismo. RDT la ve como una alternativa consolidada dentro de la derecha.

En la proyección de balotaje, la paridad es total

Milei 46,2% vs. Kicillof 45,9%. Una diferencia de 0,3 puntos, empate técnico.

La conclusión de la consultora es clara: la elección de 2027 empieza a jugarse en los indecisos y en los votantes de terceras fuerzas.