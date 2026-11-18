El intendente de Berazategui, Carlos Balor, inauguró el Centro Cívico Municipal El Pato, en el marco del 88° aniversario de la localidad. Su construcción había sido paralizada por el actual Gobierno Nacional. Sin embargo, en 2025, el Dr. Juan José Mussi decidió que se reactivaran los trabajos y sean finalizados con inversión municipal.

“Estoy muy emocionado por este Centro Cívico El Pato, porque lo vi

nacer. Cuando se detuvo la obra, el Dr. Juan José Mussi dijo: “Tenemos que hacerla sí o sí’. Y hoy estamos inaugurando este Centro para los vecinos, siguiendo el camino de Mussi”, expresó Carlos Balor.

Asimismo, el Intendente indicó: “Queremos seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes. Por eso, les pido que continuemos trabajando unidos, para que esta localidad esté cada día más linda”.

El nuevo Centro Cívico Municipal pondrá sus servicios en funcionamiento en forma progresiva. Comenzará con la Delegación Municipal y el Registro Provincial de las Personas. Está previsto que para el año próximo se sumen el Centro de Operaciones Municipal (COM), la Oficina de Control Inmobiliario y el Salón de Usos Múltiples (SUM).

Del acto inaugural también participó la directora provincial del Registro de las Personas, Silvina Ojeda, quien destacó: “Es un gusto venir a Berazategui. En los últimos dos años inauguramos tres Registros de las Personas aquí. Felicitaciones por eso y gracias por el diálogo que mantenemos constantemente. Les dejo un saludo del gobernador Axel Kicillof”.

En tanto, una de las vecinas presentes, Ángela Di Giorgio, afirmó: “Es hermoso este Centro Cívico, estoy muy contenta. El Pato en general está muy lindo”.

Como parte de los festejos por el aniversario de El Pato, hubo stands de emprendedores, instituciones y opciones gastronómicas. Asimismo, durante la jornada, se presentó la Orquesta Escuela El Pato y bandas de distintos géneros musicales.

Estuvieron presentes, además, integrantes del Gabinete municipal y del Concejo Deliberante, vecinos y vecinas.