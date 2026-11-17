El intendente de Berazategui, Carlos Balor, mantuvo un encuentro con comerciantes del distrito y les entregó los certificados de habilitación de sus emprendimientos. Próximamente abrirán sus puertas en la ciudad.



“Los agradecidos somos nosotros, porque ustedes apuestan a Berazategui y confían en nuestro Municipio. Vamos a seguir trabajando con las puertas abiertas, acompañando a quienes quieran desarrollar sus emprendimientos en el distrito. Ese es el camino que nos marcó Juan José Mussi, quien siempre le dio la misma importancia a todos los proyectos, desde uno pequeño hasta un gran desarrollo. Nosotros vamos a continuar con esa política, fortaleciendo el comercio local, generando nuevos Centros comerciales en los barrios y promoviendo que nuestros vecinos consuman en Berazategui”, expresó Balor. Por su parte, el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra, señaló: “Junto al Intendente, queremos acompañarlos, poner las herramientas del Municipio a su disposición y facilitarles el proceso de habilitación, con el fin de garantizar que cada uno de los comercios cumpla con las condiciones necesarias para desarrollar su actividad. Esta es una continuidad de la gestión de Juan José Mussi, quien siempre nos enseñó a estar cerca de los comerciantes”. Entre los emprendedores que recibieron sus certificados estuvo Melina Ayelén Araya, representante de Las Arayas y Las Arayas Kids -comercios de indumentaria femenina e infantil ubicados en Barrio Marítimo-.