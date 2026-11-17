El intendente de Berazategui, Carlos Balor, mantuvo un encuentro con comerciantes del distrito y les entregó los certificados de habilitación de sus emprendimientos. Próximamente abrirán sus puertas en la ciudad.
“Los agradecidos somos nosotros, porque ustedes apuestan a Berazategui y confían en nuestro Municipio. Vamos a seguir trabajando con las puertas abiertas, acompañando a quienes quieran desarrollar sus emprendimientos en el distrito. Ese es el camino que nos marcó Juan José Mussi, quien siempre le dio la misma importancia a todos los proyectos, desde uno pequeño hasta un gran desarrollo. Nosotros vamos a continuar con esa política, fortaleciendo el comercio local, generando nuevos Centros comerciales en los barrios y promoviendo que nuestros vecinos consuman en Berazategui”, expresó Balor.Por su parte, el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra, señaló: “Junto al Intendente, queremos acompañarlos, poner las herramientas del Municipio a su disposición y facilitarles el proceso de habilitación, con el fin de garantizar que cada uno de los comercios cumpla con las condiciones necesarias para desarrollar su actividad. Esta es una continuidad de la gestión de Juan José Mussi, quien siempre nos enseñó a estar cerca de los comerciantes”.Entre los emprendedores que recibieron sus certificados estuvo Melina Ayelén Araya, representante de Las Arayas y Las Arayas Kids -comercios de indumentaria femenina e infantil ubicados en Barrio Marítimo-.
“Hoy fue un día muy importante para nosotros. Quiero agradecer a todo el equipo municipal, porque el trámite fue muy fácil y nos sentimos acompañados durante todo el proceso. Estamos muy agradecidos con el intendente Carlos Balor, por este apoyo al comercio local”, expresó.También recibió su certificado Maximiliano Gallardo, propietario de Shinsei Sushi, local gastronómico de Ranelagh. “Estamos muy contentos porque todo el trámite fue súper ágil y realmente se siente el acompañamiento del Municipio. En este contexto económico, contar con herramientas que faciliten el desarrollo de nuestro comercio es muy importante. Tenemos muchas expectativas, porque estamos en un Polo gastronómico que está creciendo. Invitamos a todos los vecinos a que se acerquen a conocernos”, destacó.La entrega de los certificados se realizó en la Sala de Conferencias del Edificio Municipal, donde también participaron otros integrantes del Gabinete. En esta oportunidad, además, se propuso una dinámica de intercambio entre los comerciantes, para que pudieran compartir sus experiencias, generar vínculos y conocer los programas de acompañamiento disponibles desde la Municipalidad.