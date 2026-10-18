Extraño robo a una vivienda alquilada por un letrado pero deshabitada del barrio Las Acacias de Hudson. Un hecho llamativo ocurrió durante la madrugada de este domingo 18 de octubre en el barrio Las Acacias de Hudson.

Delincuentes ingresaron a una vivienda que se encuentra alquilada por un letrado pero que permanece deshabitada y sería utilizada solo para reuniones.

Según el relato de vecinos, al menos seis personas ingresaron a la propiedad y se retiraron cargando bultos pesados. Llamativamente, al salir, los esperaban tres vehículos en una calle trasera.

La vivienda no tenía moradores al momento del hecho y hasta el mediodía de hoy no había aparecido nadie vinculado a la propiedad para hacer la denuncia.

Otro punto que llamó la atención de los vecinos es la falta de un parte oficial de la empresa de seguridad privada del barrio y que, según fuentes policiales, se haya solicitado mantener reserva sobre el caso durante las primeras 12 horas.

La modalidad y la cantidad de personas y vehículos involucrados para una casa vacía generan interrogantes mientras se espera información oficial sobre lo sucedido y sobre lo sustraído.