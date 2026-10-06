Un predio natural de Hudson, conocido como la “Lagunita de la Maltería”, quedó en el centro de un debate que enfrenta al deporte social y al ambientalismo. Está ubicado entre el barrio Pueblos del Plata, la colectora de la Autopista, la calle 55 y las lagunas de la ex Ripiolita.

Allí, la Asociación Ciclística ‘Argentino Ríos’ comenzó a desarrollar un circuito para ciclismo, mountain bike, running y kayak, entre otras actividades. Se trata de una organización civil sin fines de lucro que sostiene que el lugar fue destinado por ordenanza para recreación, deporte y actividades sociales.

“Nosotros pertenecemos a la Asociación Ciclística Argentino Ríos. Somos una organización civil, sin fines de lucro. Hay una ordenanza que permite que este lugar sea para la recreación, para el deporte, para las actividades sociales”, explicó Beto Filippi, vicepresidente de la entidad (foto).

Desde la Asociación aseguran que el proyecto se hizo con criterio de muy bajo impacto: las pistas se trazaron sin tocar árboles, no se usarán agroquímicos ni pesticidas y se cuidará la laguna y su fauna.

“Nos comprometemos no solamente a cuidar la forestación existente, sino a aumentar la cantidad de árboles de especies nativas. Esta laguna es un valor paisajístico y central para nosotros. Vamos a cuidar su agua y los animales que en ella existen”, señalaron. Incluso invitaron a las organizaciones ambientales a sumarse.

Del otro lado, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente cuestionó la intervención. En un comunicado difundido el 5/10, bajo el título “Nada está a salvo en la ribera de Hudson”, sostuvo que el predio había sido cedido a la comunidad por los Bemberg al construir Las Acacias y que, al quedar sin intervenciones, se desarrolló allí un ecosistema de pastizales, pajonales y bosques xerófitos que funciona como refugio de aves silvestres.

Para el Foro, ese valor había sido reconocido por el proyecto municipal “Berazategui 2050”, luego abandonado. “Si bien los lugares para realizar actividades deportivas siempre son bienvenidos, preocupa que el proyecto haya implicado el desmonte del bosque nativo”, advirtieron.

Más allá de las diferencias, en las últimas horas surgió la posibilidad de un punto de encuentro: que ambientalistas visiten el predio junto a la Asociación para recorrer el circuito, ver el estado de la laguna y la forestación y evaluar cómo compatibilizar el uso deportivo con la conservación del humedal.

Video de www.berazategui1884.com.ar