El Municipio de Quilmes informa que el martes 6 se desarrolló con gran éxito la segunda jornada de la Expo Quilmes Educa 2026, en el gimnasio de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), ubicado en Roque Sáenz Peña 352, en Bernal, que fue recorrida por la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, donde dialogó con los presentes. Más de 1.700 estudiantes pasaron por la actividad en la UNQ, que se sumaron a los 900 que estuvieron en la primera edición, desarrollado días atrás en San Francisco Solano.

“Esto es espectacular. Cada año se supera y más de 1.700 pibes y pibas se acercaron a recorrer los stands y ver cuáles son las distintas ofertas para que una vez finalizados sus estudios secundarios puedan encontrar en Quilmes y la región la posibilidad de crecer, de formarse y profesionalizarse. Siempre es una alegría ver esta casa de altos estudios llena de juventudes con esperanzas, sueños y proyección y que haya un Estado presente que pueda acompañarlos”, afirmó Eva, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Mieri sostuvo: “Es muy importante fortalecer los lazos entre la Universidad Nacional de Quilmes y el Municipio para trabajar mancomunadamente y proyectar a estos pibes. Porque para que universidades nacionales como esta puedan sostener y profundizar no solo las carreras, sino también la calidad del aprendizaje para los estudiantes, se necesita de un Estado presente.

Se está por cumplir un año de la sanción de la Ley para el Fortalecimiento de las Universidades Nacionales y recién ahora hubo un fallo para que pueda llegar. Necesitamos también que la sociedad en su conjunto habite estos espacios, se los apropie y en defensa de la educación pública, todos y todas nos hagamos carne de esa lucha, porque la universidad pública se defiende”.

En tanto, Ramírez señaló: “Tuvimos la Expo Quilmes Educa junto con la Expo UNQ, que permite a los jóvenes adentrarse, por un lado, a las distintas ofertas académicas que tienen post terminalidad secundaria, como así también en los centros de formación profesional y laboral; y a su vez, en las carreras de grado que tiene esta universidad por departamento académico. Está organizado por el Municipio, la Universidad Nacional de Quilmes, que cede el espacio para poder realizarlo de esta manera, y se encuentra además acompañado por la Jefatura Distrital de Educación de Gestión Pública como DIEGEP Regional con las escuelas privadas”.

La propuesta, organizada de forma articulada entre la Secretaría de Educación y Culturas, la Jefatura Distrital, la Jefatura Regional de DIEGEP y la UNQ, busca que las y los estudiantes que están finalizando la escuela secundaria y la comunidad en general conozcan la oferta educativa de nivel superior de Quilmes y sus alrededores, así como las alternativas de formación técnica y profesional de la región.

Durante esta segunda jornada (la primera se realizó en el Polideportivo de la EES Nº 2, de Solano), las y los estudiantes pudieron visitar stands y participar de charlas para conocer las propuestas de universidades, institutos de formación docente, artística y técnica, y centros de formación laboral y profesional.

También hubo espacios de intercambio y debate entre estudiantes de escuelas secundarias, FinEs y CENS, guiados por estudiantes avanzados de carreras afines. Se abordaron temáticas de inteligencia artificial y tecnología, ambiente, salud, Malvinas y soberanía política, matemáticas, educación, economía, política, arte y deporte.

La UNQ, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) participaron de este evento, al mismo tiempo que distintos institutos superiores, como la Escuela Municipal de Bellas Artes (EMBA), de formación docente y técnica, la Escuela de Psicología Social de Quilmes y diversos centros de formación laboral.

El Municipio de Quilmes también estuvo presente con un stand de la Biblioteca Sarmiento, otro de Cultura, también el de la Oficina de Empleo y uno de la Secretaría de Seguridad, con el mensaje “Sumate a la Fuerza”.

Participaron de la actividad la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra; la jefa distrital, Florencia Elvino; el jefe regional, Pablo Vinuesa; el director general de Educación, Leonardo Casazza; el vicerrector de la UNQ, Daniel Fihman; estudiantes de 6º y 7º año del nivel secundario, de FinEs, CENS y nivel superior, así como también representantes de cooperadoras e instituciones educativas.