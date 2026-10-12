COMUNICADO: "CUANDO LA PATRIA ESTA EN PELIGRO, TODO ESTA PERMITIDO, MENOS NO DEFENDERLA"

"Hoy salimos a muralizar junto a diferentes organizaciones sociales, poniendo el cuerpo, las convicciones y el corazón en la defensa de nuestra Patria.

No somos indiferentes ni nos resignamos ante la entrega de nuestra soberanía. Defendemos la tierra, nuestros bienes comunes y el derecho de nuestro pueblo a decidir su propio destino. No vamos a permitir que vendan nuestra Patria ni que entreguen nuestros recursos naturales.

Frente al ajuste, la entrega y las decisiones de jueces que fallan de espaldas al pueblo, denunciamos también las políticas de Javier Milei, que profundizan la desigualdad y debilitan nuestra soberanía. Más organización, más unidad y más lucha para defender nuestros derechos y construir una justicia al servicio de las mayorías.

Porque los derechos se conquistan en la calle, las banderas no se bajan y nuestra patria no se vende!

Participaron APSAI - CTA T

MST FRENTE DE IZQUIERDA

FENAT - CTA A

UP - UTEP

SATUAA

MOV. KULTURAL

CULTURA SUTEBA