La diputada provincial, Mayra Mendoza, acompañada por funcionarios municipales y una multitud de vecinas y vecinos, disfrutaron en la noche de ayer domingo, del gran cierre musical por los festejos por el 77º aniversario de San Francisco Solano, que tuvo su final estelar con el show en vivo de Rodrigo Tapari.

“Sé que estamos viviendo días recontra difíciles. Me lo dicen todos los días, o en cartas y mensajes, pero no dejemos de aprovechar y de vivir en familia y en comunidad este momento tan merecido de alegría por el aniversario de Solano. ¡Feliz cumpleaños Solano! ¡Feliz cumpleaños a esta comunidad hermosa, a este pueblo trabajador de Solano, del que nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas!”, señaló Mayra, que por la tarde recorrió la feria y dialogó con los presentes.

La Intendenta de Quilmes en uso de licencia remarcó “que nadie quiera hacernos sentir vergüenza por el lugar que tanto queremos, en el que hemos nacido, por cada una de las cosas que con muchísimo esfuerzo vamos logrando, como es el Natatorio Municipal, o el instituto de formación docente para que todas las personas que quieran continuar con su educación puedan hacerlo también en Solano”.

“Hay mucho por celebrar y por hacer, por eso les pido que como desde aquel 2019 sigamos acompañando y caminando juntos por todo lo que falta, y vivamos este día con mucha alegría y compromiso con nuestra ciudad. Siempre voy a estar desde donde me toque trabajando por Solano, este lugar al que tanto quiero y le agradezco. Y asumo y reafirmo mi compromiso para seguir con esas obras que faltan, como la de los arroyos San Francisco y Las Piedras”, sostuvo.

Y enfatizó: “Les agradezco el acompañamiento de siempre. A mí me critican mucho, pero lo hacen porque no soy careta, porque no voy a decir algo que el poder quiere que diga. Me van a criticar por ser leal, por defender mi lugar y prefiero que me critiquen por eso antes que por ser una desagradecida. ¡Gracias Solano, y gracias Cristina Fernández de Kirchner, por haber cambiado la realidad de millones de argentinos! Vamos a trabajar para que puedas estar libre y para que Dios y la Virgen nos ayuden, y vuelvas a ser nuestra presidenta”.

El final por los festejos del 77º aniversario de Solano reunió a decenas de miles de vecinas y vecinos, que durante la tarde noche del domingo gozaron con el cierre a pura cumbia y música tropical a cargo de Rodrigo Tapari, exlíder de Rafaga, en lo que fue una nueva edición del Festival Somos Quilmes, en el escenario montado en el playón ubicado en la intersección de las avenidas 844 y 893. Además, en la previa presenciaron los distintos shows de artistas locales y de trayectoria, como Ballet Koki y Pajarín Saavedra; 010 Rock; La Banda del Súper; Proyecto Stereo; La Nueva - La Historia Continúa, y Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

La celebración fue organizada por el Municipio de Quilmes, en conjunto con la Comisión de Festejos, que está integrada por el Rotary Club, el Club de Leones, los Bomberos Voluntarios y la Cámara Regional de Comercio e Industria. La jornada contó con un amplio dispositivo de seguridad, limpieza y fiscalización para garantizar que la fiesta se desarrollara con total normalidad.