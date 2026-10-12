La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezó este domingo los festejos por el 77º aniversario de San Francisco Solano, en los que anunció llegar en 2027 a las 350 cuadras de pavimentos de las ya 322 nuevas calles construidas, en el marco de uno de los compromisos del Plan Bianual 2025/27 que presentó Mayra Mendoza.

“Es realmente una alegría poder celebrar el aniversario de esta querida localidad de San Francisco Solano con todos ustedes. Y quiero saludar a cada vecino, comerciante, y estudiante que elige San Francisco Solano como su lugar en el mundo, que elige vivir, estudiar, trabajar, o simplemente construir un futuro en esta ciudad. Durante muchos años, gestiones anteriores han mirado con la nuca el oeste de nuestra ciudad. Nosotras, desde el inicio de la gestión de la compañera Mayra Mendoza, decidimos hacer lo contrario y empezar de la periferia hacia el centro. Por eso, Solano es el ejemplo”, señaló Eva Mieri.

Y afirmó: “Cuando una gestión escucha la demanda de su pueblo y ejecuta planificando estratégicamente, podemos hacer una gestión que ponga en pie de igualdad a cada uno de los barrios. Hoy tenemos más de 320 nuevas cuadras de pavimento que no son simplemente el asfalto, es dignidad. Y en ese sentido, vamos a seguir profundizando, porque a partir del Plan Bianual 2025/27, impulsado por nuestra compañera Mayra Mendoza, tenemos como objetivo para el año 2027 llegar a las 350 cuadras de pavimento para San Francisco Solano”.

La Jefa comunal interina también remarcó la importancia del inicio de las obras de los edificios propios para los Jardines de Infantes Municipales Nº 2 y Nº 7, la construcción del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 83, así como también otras obras de relevancia para la zona, como el Natatorio Municipal, el Parque Ciudad de los Deportes y reformas en el Hospital Oller, entre otras. Asimismo, remarcó el reciente lanzamiento del Comando de Prevención Municipal Quilmes (CPMQ), una herramienta más para reforzar la seguridad de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que sumará 300 agentes para cuidar a las y los quilmeños.

Y concluyó: “Con esto queremos mostrarles que el esfuerzo que hacen los vecinos al pagar sus tasas, vuelve con obras que mejoran la calidad de vida para ellos. Nosotras desde Quilmes, con la impronta de Mayra, con todo este equipo del Gabinete Municipal y en conjunto con la comunidad, queremos seguir profundizando políticas públicas y programas que hagan al bienestar de los quilmeños y quilmeñas, y en ese camino nos van a seguir encontrando. Tengo la seguridad de que el pueblo de San Francisco Solano nos nutre de esa fuerza necesaria para seguir adelante. Como dijo la compañera Cristina Fernández de Kirchner, con más cabeza, corazón y coraje que nunca. ¡Feliz aniversario, querida San Francisco Solano!”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Festejos, Agustín Acosta, comentó: “Hoy esta fiesta es posible gracias a la decisión política clara de una intendenta como Mayra Mendoza que en abril 2021, saliendo de una pandemia, rescató el valor de esta Comisión y nos alentó a continuar con los festejos. Hoy le agradecemos por poner el valor a nuestro pueblo como lo hizo con cada una de las obras históricas para San Francisco Solano. Hoy, este camino de transformación lo continúa nuestra señora intendenta interina Eva Mieri, que quiero que sepa que todo este pueblo la apoya y quiero que cuente con esta Comisión y con toda esta comunidad”.

La jornada comenzó con el acto frente al cuartel de Bomberos Voluntarios, sobre avenida 893 y 845, en el marco de su 68º aniversario, donde también se realizó el tradicional izamiento de la bandera nacional y la muestra de los elementos y equipamiento adquiridos recientemente para el cuerpo activo, gracias al subsidio entregado por el Municipio. Posteriormente, las actividades pasaron a la plaza Yapeyú, donde también se realizó un acto protocolar junto a miembros del Consejo Unido de Pastores de Solano (COUDEPASO) y un homenaje a los Veteranos de Malvinas. Luego se llevó a cabo el Tedeum en la parroquia de San Francisco Solano (844 y 893), a cargo del obispo de la Diócesis de Quilmes, monseñor Carlos Tissera.

A continuación, comenzó el desfile cívico, institucional y tradicionalista, sobre la avenida 844 entre las calles 894 y la 897. Establecimientos educativos tanto de Nivel Inicial, Primario y Secundario, así como también clubes de barrio, instituciones y fuerzas de seguridad participaron aportando color y alegría.

La celebración continúa hasta las últimas horas de hoy, con una feria gastronómica y de emprendedores locales, y también en el escenario montado en el playón de 844 y 893, donde se desarrollan los shows en vivo que tendrán el gran cierre de la noche a todo ritmo con la presentación de Rodrigo Tapari. Previamente, saldrán a escena Ballet Koki y Pajarín Saavedra; 010 Rock; La Banda del Súper; Proyecto Stereo; La Nueva, la Historia Continúa, y Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

La jornada fue organizada por el Municipio de Quilmes, en conjunto con la Comisión de Festejos, que celebró sus 50 años, integrada por las siguientes instituciones de San Francisco Solano: el Rotary Club; el Club de Leones; los Bomberos Voluntarios y la Cámara Regional de Comercio e Industria, y contará con todos los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza para el disfrute de las y los presentes.

Participaron también de la actividad integrantes del Gabinete Municipal y del Concejo Deliberante local; autoridades de la Comisión de Festejos de Solano, y representantes del Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes, y de distintas instituciones y organizaciones solanenses.