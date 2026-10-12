La prueba se realizó en homenaje a Miguel Benancio Sánchez, atleta, poeta y militante berazateguense desaparecido durante la última dictadura cívico-militar y se llevó a cabo en el marco de los 50 años del Golpe de Estado. Fue organizada por la Escuela de Educación Secundaria N° 7 “Ernesto Che Guevara”, con el acompañamiento de la Municipalidad de Berazategui y contó con la participación del intendente Carlos Balor.

“Estoy muy contento y orgulloso de haber podido ayudar desde el Municipio a organizar esta carrera, que este año contó con una gran convocatoria y va a quedar en el calendario de nuestros eventos deportivos municipales, junto con la Prueba Atlética del Día del Vidriero. Por eso, el año que viene vamos a volver a realizarla junto a la Escuela y sus estudiantes. Sin dudas, esta es una competencia muy especial para Berazategui y la corremos para mantener viva la memoria de Miguel Sánchez y los 30 mil desaparecidos”, expresó el Intendente tras haber participado con una remera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, un obsequio de los niños y niñas del Jardín de Infantes N° 919.

Por su parte, la directora de la Escuela Secundaria N° 7, Daniela Lojo, manifestó: “Estamos muy contentos por la convocatoria y por cómo se desarrolló todo el evento. Trabajamos en equipo con el Municipio, docentes, auxiliares, estudiantes, familias, voluntarios e instituciones de la comunidad. Los Derechos Humanos son parte de nuestro proyecto institucional y esta carrera es una oportunidad para homenajear a Miguel y a los 30 mil detenidos-desaparecidos, reafirmando que están y estarán siempre presentes, ahora y siempre”.

En esta ocasión, “La Carrera de Miguel” -declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Berazategui- tuvo su largada y llegada en la intersección de la avenida Agote y la calle 359, en Ranelagh. Los participantes recorrieron las distancias de 10 kilómetros y 4,3 kilómetros, esta última de carácter participativo. El circuito comprendió las avenidas Agote, Vergara, Eva Perón y Milazzo, con retornos en distintos puntos del trayecto. Desde este año, por decisión del intendente Carlos Balor, la competencia forma parte del calendario anual de eventos deportivos de la Municipalidad.

En los 10 kilómetros, el primer puesto fue para Sergio Fernández, seguido por Alexis Bornancini y Leandro Corrales. En los 4,3 kilómetros, el ganador fue Favio Alcoba, mientras que Rodolfo Castillo y Tomás Casanova ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. En la categoría femenina, las primeras posiciones fueron para Julieta Szpyrka, Natalia Segura y Lorena Parada. Asimismo, bajo el título “Corremos para no olvidar”, el Sindicato de La Bancaria les entregó a las autoridades de la Escuela Secundaria N° 7 una placa en homenaje a Miguel Benancio Sánchez.