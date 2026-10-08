El viaje a la Costa Atlántica será más caro desde este viernes 9 de octubre. Los del Ciburbvabno tambièn.

El Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento del 8,9 % en los peajes de los corredores viales administrados por AUBASA, una suba que entrará en vigencia en la previa del fin de semana largo.

Las rutas 2, 11, 36, 56, 63, 74 y 88, vías centrales para llegar a destinos como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, el Partido de La Costa y otras localidades turísticas bonaerenses.