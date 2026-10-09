El Municipio de Quilmes avanza con las tareas diarias de mantenimiento de parques, plazas y paseos públicos en diferentes puntos del distrito. Los operativos se desarrollan a lo largo y a lo ancho de Quilmes, con una planificación territorial mensual que permite intervenir de manera sostenida en distintos espacios públicos, y que en esta ocasión, fueron supervisados por la intendenta interina, Eva Mieri, en el Parque Lineal de San Francisco Solano.

“Realizamos tareas de mantenimiento en el Parque Lineal para que este lugar siga lindo y en buenas condiciones para las familias que lo visitan todos los días. Este lugar es parte de una decisión que tomamos: recuperar espacios que durante mucho tiempo estuvieron olvidados y devolverlos a los vecinos para que puedan hacerlos propios. Ahora que los tenemos, entre todos y todas tenemos que cuidarlos para que sigan siendo lugares de encuentro, de juego y de disfrute para nuestra comunidad”, señaló Eva.

En este marco, durante los últimos días el personal de la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Sebastián García, realizó trabajos para sostener diariamente la limpieza, el desmalezado, el mantenimiento y el embellecimiento de parques, plazas, paseos, bulevares, corredores y espacios verdes de todo el distrito.

Así, además de las citadas tareas que se ejecutaron en el Parque Lineal de San Francisco Solano, las cuadrillas municipales desarrollaron acciones en el corredor de la calle Uriburu, en el tramo entre las calles Álvarez hasta El Jacarandá (colectora Acceso Sudeste), en la zona este de Don Bosco, y también, en el bulevar de la avenida Caseros entre Dorrego y Ascasubi, en Quilmes Este.

Los operativos comprenden 100 intervenciones programadas en espacios públicos a lo largo de 27 jornadas de trabajo distribuidas durante el mes, como plazas, parques, paseos, bulevares, corredores y plazoletas, entre otros; llevando a cabo tareas de desmalezado y corte de pasto; limpieza integral de espacios verdes; recolección de residuos y montículos; limpieza y mantenimiento de corredores y bulevares; embellecimiento y puesta en valor; mantenimiento de plazas, parques y paseos, y el refuerzo de tareas en sectores de mayor circulación.