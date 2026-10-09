La periodista local del rock, nacida el 22 de junio de un año que nunca quiso precisar, hace alrededor de medio siglo, ejerció como docente de Taller de Radio en el área municipal de Cultura. Padecía una enfermedad terminal. La colega integraba el Círculo Regional de la Prensa y la Cultura

A las 10 de la mañana, Rodolfo Estequín dio la noticia en FM Espacio, donde ella hacía programa con sus alumnos.

Desde las dos de la tarde, apenas conocido el triste desenlace debido a una enfermedad, se hicieron públicos los mensajes de despedida.

Una de las primera en saludarla fue la cantante Claudia Puyó.

FUENTE: https://centroinformativoberazategui.com.ar/murio-elizabeth-ambiamonte/

Nuestras condolencias a familiares y amigos.