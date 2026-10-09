Un procedimiento policial en Bernal Oeste derivó en el desbaratamiento de un punto de venta de drogas que funcionaba en la zona. La investigación se inició a partir de una denuncia formulada por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes, lo que permitió intervenir la vivienda sospechosa tras reunir pruebas concluyentes.

Durante el registro del inmueble ubicado sobre la Calle 173 y Pilcomayo, en el barrio de Bernal Oeste, las fuerzas de seguridad secuestraron más de 300 dosis de cocaína fraccionadas para la venta, sumas de dinero en efectivo y un chaleco antibalas.

En el lugar fue reducida una mujer de 32 años, identificada como Ivana V., señalada como la responsable de liderar la distribución de los estupefacientes al menudeo.

El operativo requirió la intervención combinada del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Séptima, agentes de la Comisaría Quilmes Segunda y la Policía Local (UPPL).

Para certificar las maniobras ilícitas de "pasamanos", la cartera de seguridad comunal aportó tecnología a través del escuadrón de drones municipales (V.A.N.T.), cuyos registros aéreos y registros fotográficos permitieron respaldar el pedido de allanamiento otorgado por el Juzgado de Garantías en turno.

La causa se encuentra a cargo de la UFI N° 20 de Quilmes, fiscalía especializada en la temática de estupefacientes. Tras la irrupción policial en la vivienda, la fiscalía avaló lo actuado e imputó a la detenida por tenencia ilegal de estupefacientes para su comercialización, disponiendo su traslado a la sede judicial para prestar declaración.